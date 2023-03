BBB 23: perfil de Sapato se pronuncia sobre acusação de assédio

Nas redes sociais do Cara de Sapato, a assessoria do brother se pronunciou sobre as acusações de assédio no BBB 23 contra Dania Mendez

Além de MC Guimê, Cara de Sapato também está sendo acusado de assédio no Big Brother Brasil 23. Durante a festa do líder que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 16, o lutador tentou aproximar seu contato com Dania Mendez e as atitudes foram consideradas assédio nas redes sociais.

Na pista do evento, Sapato e Mendez deram-se um selinho consensualmente. Após o momento, no quarto da casa, o lutador deitou ao lado da intercambista e tentou forçar outros beijos, ainda que ela tivesse demonstrando não querer.

Além disso, Dania também alegou que Sapato estava bêbado para negar intimidade. A situação gerou repercussão nas redes sociais pelos telespectadores do reality show, que pediram a expulsão do participante: "Assédio é crime".

As pessoas estão postando aqui como se tivesse lindo essa investida do Sapato com a Dania, quando na verdade ele está sendo extremamente INVASIVO e INCONVENIENTE.



Ela já disse que NÃO QUER e ele não sai de cima dela. #BBB23 pic.twitter.com/w4wbxuN8L4 — emer (@emerzou) March 16, 2023

BBB 23: perfil de Antonio Cara de Sapato se pronuncia

Por meio do Twitter, os administradores do perfil de Antonio Cara de Sapato se pronunciaram sobre as acusações de assédio ao lutador. Na publicação, as atitudes do brother são recriminadas: "Certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira".

MC Guimê é acusado de assédio contra Dania Mendez

A festa do líder MC Guimê no Big Brother Brasil 23 foi marcada por polêmicas que repercutiram nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 16. Durante o evento, o cantor passou a mão no corpo de Dania Mendez e os internautas o acusaram de assédio.

Durante a madrugada, MC Guimê acariciou as costas da participante intercambista e deixou Dania incomodada com a situação, que chegou a retirar o braço do cantor de seu corpo.

O momento foi flagrado pelas câmeras do programa, que também registraram, em outro momento da festa, o cantor com as mãos no bumbum da mexicana.

VEJA: MC Guime estava passando a mão nas costas da Dania e a sister tirou. #BBB23 https://t.co/HVg6Q03tG0 — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023

Pois é, né!? Mc Guimê foi de planta p/ Craque do Jogo e agr vai p/ Macho escroto e cancelado kkkk

A maioria na casa já sacou q ele ta passando dos limites, em cima da Dania, mas depois ele pede desculpas e diz q tava nabrisa.

Lexa, sinto muito! #festadolider #BBB23 pic.twitter.com/xPrwpUXVY0 — Ewerton Comentarista BBB23 (@essewerton) March 16, 2023

Lexa reage a assédio de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa, casada com Guimê, se pronunciou nas redes sociais. Em publicação feita no Twitter, a artista disse ter ficado acordada acompanhando a festa do marido e se afetou com o que viu.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", disse a cantora.

Anunciado afastamento das redes sociais, ela acrescentou: "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui".

Lexa reage a assédio de Guimê no BBB 23 (Foto: Reprodução/Twitter)



