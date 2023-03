Key Alves pede para não falar de Lula em La Casa de Los Famosos

Key Alves começou a desconversar sobre o tópico depois de um dos participantes perguntar a respeito do governo do atual presidente brasileiro

Depois de participantes do programa mexicano La Casa de Los Famosos perguntarem sobre o presidente Lula (PT) à Key Alves, a jogadora de vôlei esquivou do assunto e pediu para não falar a respeito do tema. O caso aconteceu em menos de 24 horas após a atleta ter entrado no reality como parte do intercâmbio com o Big Brother Brasil 23.

Key Alves começou a desconversar sobre o tópico depois de um dos participantes perguntar a respeito do governo do atual presidente brasileiro. “E como é Lula?”, disse. “Vamos mudar de assunto”, ela respondeu. Em seguida, a líbero do Osasco se levantou da mesa e foi pegar um lanche.

O assunto, entretanto, não deixou de ser comentado. Quando Key voltou para a mesa, uma participante quis saber qual era o nome do presidente anterior. A resposta da jogadora de vôlei foi ainda mais enfática: “Ai, eu não quero falar sobre isso. No Brasil, as pessoas não suportam falar sobre isso. Qualquer coisinha acabam com você”.

Oitava eliminada do Big Brother Brasil 23, Key Alves foi escolhida para representar o programa da Globo no intercâmbio que trocou brothers entre o reality e o mexicano “La Casa de Los Famosos”. A influenciadora digital Dania Mendez foi a participante selecionada para entrar no BBB deste ano.

