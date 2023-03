BBB 23: Bruna Griphao é conhecida no México por 'Avenida Brasil'

A sister Bruna Griphao, participante do BBB 23, foi reconhecida pelo público mexicano por sua aparição em uma das novelas brasileiras mais famosas de todos os tempos.

"Avenida Brasil", obra escrita por João Emanuel Carneiro e exibida entre 2012 e 2013, foi um sucesso estrondoso em diversos países da América Latina. No México, liderou audiências e marcou o público com seus personagens, uma das quais está sendo reconhecida mais de dez anos após o papel.

Bruna interpretou a adolescente Paloma, filha de Cadinho e Alexia, interpretados por Alexandre Borges e Carolina Ferraz. Uma personagem forte e inteligente, Paloma "se aproveitava da fragilidade da mãe para manipulá-la através de chantagens emocionais, impondo sempre sua vontade", de acordo com a descrição oficial do papel.

Para os telespectadores do reality equivalente ao BBB no México, "La Casa de Los Famosos", na última vez que Bruna apareceu na TV, a atriz mirim tinha apenas 13 anos. Agora, com 24, surpreendeu os internautas mexicanos, fãs do seu trabalho na novela.

Bruna é a nova líder da semana no BBB 23, após ganhar a prova na noite de quinta-feira, 16. Antes da prova, dois participantes do BBB foram expulsos da casa, acusados de importunação sexual com a intercambista mexicana, Dania Mendez.

Mc Guimê e Antônio "Cara de Sapato" foram retirados da competição após terem comportamentos inadequados com a nova integrante da casa, durante a festa do líder, na noite de quarta-feira, 15. Dania chegou ao BBB 23 na tarde do mesmo dia, em um intercâmbio entre BBB e La Casa de Los Famosos.

