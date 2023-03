A informação foi dada pelo diretor do BBB 23 em sua conta oficial no Instagram

A oitava eliminada do Big Brother Brasil (BBB), agora ex-BBB Key Alves, foi escolhida para representar o programa da Globo no intercâmbio que trocará brothers entre o reality e o “La Casa de los Famosos”, do México.

O diretor do BBB 23, Boninho, havia compartilhado há algumas semanas em suas redes sociais um vídeo sobre a ida de um dos participantes do reality para a versão da Telemundo do Big Brother Celebrity - uma espécie de Big Brother com celebridades.

Com o intercâmbio entre os participantes confirmado, Boninho anunciou, também em seu Instagram, mostrando o visto de viagem da jogadora de vôlei para o México e mandou a ex-sister se preparar para a viagem. Na postagem ele escreveu: "Vamos arrumar as malas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Key Alves disputou o último Paredão com Domitila Barros e Sarah Aline, levando mais de 56% dos votos do público. Nesta semana, diversos brothers estranharam a ausência do recado do eliminado e questionaram se a ex-sister voltaria ao programa.

Quem virá do México para o BBB 23 ainda não foi confirmado, mais detalhes o programa deve oferecer nos próximos dias. O nome de Dania Mendez, participante do reality show mexicano "La Casa de Los Famosos", foi mencionado como futura sister do BBB 23.



Tags