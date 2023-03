Enquete Uol BBB 23: votação paredão atualizada hoje, 13; quem sai

Ricardo ‘Alface’, Domitila, Cezar e Larissa são os nomes no Paredão do BBB 23; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (13/03)

Os participantes Ricardo ‘Alface’, Domitila, Cezar Black e Larissa foram os escolhidos para compor o Paredão quádruplo no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). O público pode escolher o próximo eliminado até a noite de terça-feira, 14, em votação no Gshow.

A berlinda foi definida pela dinâmica do Quarto Branco, as indicações do Líder e do Poder Curinga, e o mais votado entre os integrantes do reality. A sister Marvvila, ao lado de Larissa, foi indicada pela casa, mas evitou o Paredão com a Prova Bate-e-Volta.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete Uol

A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com 157.268 votos, aponta Larissa como a próxima eliminada do BBB 23. A sister apresenta 77,70% na parcial, porcentagem bem acima da posição de Ricardo ‘Alface’, no segundo lugar, com 12,89%.

A modelo Domitila Barros, que conquistou o título de Miss Alemanha em 2022, está em terceiro na enquete, atingindo 6,99%. O brother Cezar Black, em quarto lugar, está com 2,42%.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete OPOVO

A enquete realizada pelo portal OPOVO também indica a saída de Larissa, com 62,97% na parcial. Os brothers Ricardo ‘Alface’, Domitila Barros e Cezar Black alcançaram, respectivamente, 23,22%, 8,75% e 5,13% na porcentagem.

Enquete BBB 23: quem sai? Cezar, Domitila, Larissa, ou Ricardo? VOTE

Enquete Uol BBB 23: como foi a formação do Paredão?

Na quarta-feira, 8, Domitila Barros e Fred Bruno participaram da prova de resistência do Quarto Branco após a modelo apertar o botão no gramado da casa. Com 18 horas de competição, o influencer venceu a disputa, e Domitila foi para o Paredão sem direito a participar da Prova Bate-e-Volta.

A votação dos demais emparedados aconteceu na noite desse domingo, 12. Assim como na última semana, os participantes foram divididos em dois grupos, com uma indicação cada à berlinda.

No programa ao vivo, ocorreram a imunização, e indicações do Líder, da casa e do contragolpe. Este último fez parte do Poder Curinga, arrematado esta semana por Aline Wirley.



A Prova Bate-e-Volta foi disputada por três participantes. Apenas um deles poderia se salvar, com os outros dois indo ao Paredão.

Enquete Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

Cezar e Larissa, que ganharam a Prova do Anjo esta semana, precisaram decidir em conjunto quem imunizariam. A dupla escolheu Aline Wirley, que não pôde ser votada ou indicada pelo líder ao Paredão.



Enquete Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

MC Guimê, que ganhou a Prova do Líder junto a Ricardo Alface, ficou com a coroa da semana. Ele indicou Cezar Black para a berlinda. O enfermeiro foi impedido de disputar o Bate-e-Volta.



Enquete Paredão BBB 23: votação aberta



Em seguida veio o voto aberto pelos participantes da casa. Eles foram divididos, por sorteio, em dois grupos, que deveriam votar nos membros da outra equipe.

Grupo Laranja

Sarah Aline votou em Larissa ;



votou em ; Marvvila votou em Larissa ;



votou em ; Domitila votou em Larissa ;

votou em ; Aline Wirley votou em Gabriel Santana ;

votou em ; Cezar Black votou em Larissa ;

votou em ; Amanda votou em Gabriel Santana.

Com quatro votos, Larissa foi a escolhida para ir ao Paredão.

Grupo Azul

Larissa votou em Sarah Aline ;

votou em ; Cara de Sapato votou em Marvvila ;

votou em ; Bruna votou em Marvvila ;



votou em ; Ricardo votou em Marvilla ;

votou em ; Gabriel Santana votou em Amanda ;

votou em ; Fred votou em Sarah Aline.

Com três votos, Marvilla foi para o Paredão.

Enquete Paredão BBB 23: Poder Curinga



O contragolpe desta semana foi escolhido pelo Poder Curinga. Aline Wirley comprou o benefício, e ganhou o direito de escolher um dos emparedados para indicar outra pessoa à berlinda. Ela decidiu por Larissa.



Enquete Paredão BBB 23: como foi o contragolpe?

Com isso, Larissa poderia escolher outro participante para acompanhá-la ao Paredão. Ela puxou Ricardo.

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na Prova Bate-e-Volta?

A Prova Bate-e-Volta foi, então, disputada por Larissa, Marvvila e Ricardo. Cezar, indicado pelo líder, e Domitila, que perdeu a prova do Quarto Branco, não puderam participar.



A prova desse domingo foi simples. Era preciso encontrar três símbolos do McDonald's, e o primeiro participante a achar estaria salvo da berlinda. Marvvila conseguiu o feito, e se livrou do Paredão.



BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

