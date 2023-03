Quarto Branco no BBB 23: quem vai participar da dinâmica?

No BBB 23, Domitila apertou o botão no gramado estará no Quarto Branco, sister escolheu Fred Bruno para participar da dinâmica com ela

Conforme anunciou Tadeu Schmidt, o Big Brother Brasil 23 terá Quarto Branco com uma ação que se inicia na manhã desta quarta-feira, 8. Domitila Barros acionou o botão que dá início à dinâmica e teve como consequência estar no quarto junto a Fred Bruno, indicado por ela.

"Amanhã, ele vai voltar. Estou falando dele: do Quarto Branco. Dá arrepios só de pensar!", disse Tadeu ao fim do BBB 23 desta segunda-feira, 7. Segundo a explicação do apresentador, às 10 horas desta terça-feira, um botão estará disponível na área externa da casa e o participante que apertar o botão primeiro vai para o Quarto Branco e indica alguém para ir junto.

Na dinâmica do quarto, Domitila e Fred passarão todo o tempo do duelo dentro de um carro, que estará no Quarto Branco. O participante que se render estará no Paredão sem direito à prova Bate-Volta. O vencedor ganha imunidade e o carro.

"Caso os dois resistam até o programa da quinta-feira, teremos um desfecho ao vivo", anuncia Tadeu. Segundo a produção do reality, caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntas, ele não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que apenas uma pessoa aperte sozinha.

