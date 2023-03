BBB 23: Festa do Líder acontece mesmo com Fred no Quarto Branco

A madrugada do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) teve uma festa diferente da habitual. A celebração, que deveria marcar o último dia de Fred com a coroa da semana, aconteceu sem o líder.

Fred estava no Quarto Branco, após ter sido escolhido por Domitila para acompanhá-la na disputa. Ainda assim, a festa foi mantida, com os outros participantes curtindo o tema "futebol influencer".

BBB 23 tem Festa do Líder sem Líder

A noite começou com vídeos de Fred se vestindo para entrar no Quarto Branco. Após assistir as imagens, os participantes fizeram um brinde em homenagem ao líder da semana.

A festa com temática esportiva teve pista de dança em formato de gramado e brincadeiras com bolas. Na decoração, equipamentos simulavam uma mesa redonda de programas de TV sobre dutebol.

Madrugada do BBB 23 tem beijo esperado há semanas

Como esperado, alguns participantes do BBB 23 aproveitaram a festa para conversar sobre estratégias no jogo. Outros usaram o momento para tirar a limpo rivalidades dentro da casa.

O ponto alto da noite, porém, foi um beijo que era aguardado há semanas. Após muita insistência dos participantes, Sarah Aline e Ricardo Alface finalmente concretizaram o momento que era desejado pelos participantes e pelo público.

