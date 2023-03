Quem saiu do BBB 23? Key Alves é a oitava eliminada do reality

Participante disputou paredão do BBB 23 contra Domitila Barros e Sarah Aline; veja porcentagem de cada e como aconteceu a oitava eliminação do reality show

Key Alves foi a oitava eliminada do Big Brother Brasil 23 (BBB 23). Com uma porcentagem de 56,76% dos votos totais, a atleta foi a mais votada em paredão contra Domitila Barros e Sarah Aline. A psicóloga ficou em segundo, com 41,92%, enquanto a saída da modelo era desejo de apenas 1,32% do público.

Tadeu Schmidt falou com os brothers durante a eliminação: "As três lutaram desde cedo pela vida. Todas assumiram seus riscos, suas atitudes as colocaram a um passo da Eliminação". Em seguida, anunciou a saída de Key Alves: "Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Mas quem sai hoje é você, Key".



A eliminação de Key Alves repercutiu entre os participantes. Ricardo Alface fez as malas e foi para o quarto Fundo do Mar. Sarah Aline, salva da berlinda, se declarou para o brother: "Te amo! Muito, muito, muito. Te amo!"



A noite também foi marcada pelo anúncio do Quarto Branco. Antes do resultado, o apresentador Tadeu Schmidt contou para o público que a dinâmica de pressão psicológica voltará a acontecer.

Key Alves no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga

O oitavo café da manhã com o eliminado acontece na manhã desta quarta-feira, 8, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.

BBB 23: como foi formado o paredão que eliminou Key Alves?

A votação aconteceu na noite do domingo, 5. Ao longo da semana, o Big fone havia tocado duas vezes: na primeira, foi atendido por MC Guimê, que indicou Cezar Black e Key Alves ao paredão. Na noite do sábado, 4, o telefone tocou pela segunda vez, e Black foi o primeiro a chegar: poderia salvar uma pessoa da berlinda, e indicou o próprio nome.

No programa ao vivo, ocorreram a imunização, e indicações do Líder, da casa e do Big Fone. A dinâmica envolveu os participantes sendo separados, por sorteio, em dois grupos. Cada equipe precisou definir, por voto, uma pessoa dentre eles próprios para ir ao Paredão.



Por ter atendido o segundo Big Fone, Cezar Black também indicou uma pessoa ao Paredão. O Poder Curinga, por sua vez, envolvia escolher em qual dos grupos ficará, além de ter o primeiro voto.

A Prova Bate-e-Volta foi disputada por quatro participantes. Esta semana, dois dos brothers se salvam na competição.

Oitavo Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

Na Prova do Anjo, MC Guimê saiu vitorioso, mas o anjo da semana não é autoimune. Ele deu o colar para Bruna.



Oitavo Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

Fred Desimpedidos ganhou a Prova do Líder na quinta-feira, 2. Ele indicou Sarah Aline direto ao Paredão, sem possibilidade de disputar o Bate-e-Volta.



Oitavo Paredão BBB 23: votação aberta e Poder Curinga



Em seguida veio o voto aberto pelos participantes da casa. Eles foram divididos, por sorteio, em dois grupos. Cada grupo votaria entre si, indicando uma pessoa.

Sarah Aline, com o Poder Curinga, escolheu ir para o grupo amarelo. Veja a lista de quem votou em quem:

Grupo Amarelo

Sarah Aline votou em Larissa ;



votou em ; Marvvila votou em Amanda ;



votou em ; Larissa votou em Marvvila ;

votou em ; Gabriel Santana votou em Larissa ;

votou em ; Cara de Sapato votou em Marvvila ;

votou em ; Cezar Black votou em Larissa.

Com empate de três votos para cada, o líder Fred precisou fazer a decisão. Ele optou por salvar Larissa. Deste modo, Marvvila foi para o Paredão.

Grupo Azul

Domitila votou em MC Guimê ;

votou em ; Ricardo votou em Domitila ;

votou em ; Key votou em MC Guimê ;

votou em ; Aline Wirley votou em Domitila ;

votou em ; Bruna votou em Domitila ;

votou em ; MC Guimê votou em Domitila.

Com quatro votos, Domitila foi para o Paredão. MC Guimê teve um voto.

Oitavo Paredão BBB 23: quem sofreu o contragolpe?

Não houve contragolpe. Os indicados ao Paredão foram decididos pelo líder, votação da casa e Big Fone.



Oitavo Paredão BBB 23: como foi o Poder Curinga?

Sarah Aline, por dar mais de 1.200 estalecas no Raio X da manhã de sábado, arrematou o Poder Curinga. Na dinâmica de votação, o Poder Curinga permitiu que Sarah escolhesse em qual dos grupos ficaria.

Oitavo Paredão BBB 23: quais foram as indicações do Big Fone?



Além de Key, indicada por MC Guimê no primeiro Big Fone da semana, Cezar estava na berlinda, mas se salvou ao atender na segunda vez que o telefone tocou. Após as demais indicações da noite, ele foi informado que poderia enviar mais uma pessoa ao Paredão. Cezar optou por MC Guimê.

Oitavo Paredão BBB 23: quem se salvou na Prova Bate-e-Volta?

A Prova Bate-e-Volta foi, então, disputada por Domitila, Key Alves, Marvvila e MC Guimê. Sarah Aline, indicada pelo líder, não tem chance de escapar do Paredão.



Dividida em três fases, a disputa levava dois participante ao Paredão. Outros dois escapariam da berlinda e ganhariam R$ 10 mil.

MC Guimê e Marvvila venceram a prova. Com isso, o oitavo Paredão do BBB 23 ficou entre Domitila, Key e Sarah Aline.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

