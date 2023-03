BBB 23: Cezar diz que Larissa está com Fred por interesse em fama

Após o Jogo da Discórdia que aconteceu nesta segunda-feira, 6, o participante Cezar Black insinuou que Larissa estaria em um relacionamento com Fred por interesse

No Jogo da Discórdia que aconteceu nesta segunda-feira, 6 de março, no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), os participantes fizeram uma "lavagem de roupa suja" das confusões que agitaram a semana. Com mais uma dinâmica de "tiro, porrada e bomba", muitas confusões aconteceram entre os brothers.

Na apelidada "reunião de condomínio", cada jogador teve que escolher duas pessoas com quem gostaria de estar junto na Final, sem uma ordem de preferência. A partir dos pódios formados, os brothers tiveram que escolher entre os outros pódios aquele que tinha a pessoa mais fraca e definir um castigo: tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo.

Jogo da discórdia BBB 23: pódios montados pelos brothers

MC Guimê e Ricardo (sobraram na divisão dos grupos e formaram a única dupla da dinâmica)

Cezar, Key e Domitila

Gabriel, Marvvila e Sarah

Aline, Amanda e Cara de Sapato

Bruna Griphao, Fred e Larissa

BBB 23: como foi o Jogo da Discórdia?

Com discussões "quentes" entre Fred Bruno e Ricardo e bate-boca entre Bruna Griphao e Key Alves, o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, "testou a paciência" do apresentador Tadeu Scmidt, que precisou fazer diversas intervenções na dinâmica.

Durante confusão com gritos entre o biomédico e jornalista, Tadeu pediu que os brothers se acalmassem e falou: "Respeitem a dinâmica. Peço respeito de vocês para concluirmos a dinâmica".

Ao final do Jogo da Discórdia, Fred Bruno foi o que mais passou por todos os estágios do alvo, com maior saldo de consequências. Marvvila, Key Alves e Cezar foram castigados duas vezes. Ricardo recebeu uma punição.

BBB 23: Cezar diz que Larissa está com Fred por interesse

Após o Jogo da Discórdia, no quarto Fundo do Mar, os participantes Cezar Black, Key Alves, Domitila e Sarah Aline conversaram sobre a dinâmica recém finalizada. A jogadora de vôlei, então, começa a criticar Fred Bruno.

"Falaram que eu sou arrogante, ignorante, que eu me acho. Tudo porque eu não fico pagando pau para ele [Fred]", disse. Domitila acrescenta à fala da amiga: "Porque você não fica pagando pau para 'youtuber'".

Em seguida, Cezar Black afirmou: "Ela [Larissa] tá com o cara porque ele é famosinho. Bonito ele não é. Ele é famosinho". Key concordou com o brother e completou sua fala falando que Fred é "milionário".

Cezar sobre Larissa: "Tá com o cara (Fred) hoje, porque o cara é famosinho, porque bonito não é, é porque é famosinho" #BBB23

pic.twitter.com/z0YdQzMn7O — Dantas (@Dantinhas) March 7, 2023

