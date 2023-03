BBB 23: Juliette é comparada a Domitila por Alface: ‘muito chata’

Durante uma conversa nesta sexta-feira, 3, Ricardo, o “Alface”, citou Juliette em um papo que não agradou os fãs da vencedora do BBB 21. “Chata, ela era muito chata”, disse o brother.

O papo aconteceu no Quarto do Desejo, enquanto ele conversava com Bruna sobre Domitila. "A Juliette tinha atitudes muito chatas no game. Chata, ela era muito chata.", disse Alface.

Em resposta, Bruna afirmou que a ida de Domitila ao Paredão era por suas atitudes na casa: "mas ninguém bota a Domi porque ela é chata. A gente bota a Domi porque ela foi incoerente, porque ela foi falsa com a Sarah".

BBB 23: fãs de Juliette reagem fala de Alface

Pouco tempo após ter chamado a ex-BBB e vencedora da edição de 2021, os cactos - como são chamados os fãs de Juliette - deram início a campanha para tirar o Ricardo da casa. A hashtag #ForaAlface ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.



