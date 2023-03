BBB 23: Key Alves questiona se existe gravidade no planeta Terra

No BBB 23, a sister Key Alves conversou com outros participantes sobre o formato do planeta Terra

Sem acesso à internet e nem passatempos disponíveis, os brothers do Big Brother Brasil (BBB 23) conversam sobre diversos assuntos, incluindo questionamentos no campo da ciência. Na última quinta-feira, 02, Key Alves falou com outros participantes sobre suas dúvidas quanto ao funcionamento do planeta Terra.

Em companhia de Domitila, Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline, Key Alves expôs que “não brisa (entende) muito sobre o planeta Terra”. Com dúvidas sobre a Lei da Gravitação Universal de Newton, a sister perguntou: "Como é que pode ser redondo, a gente não cai e ele ainda fica mexendo?".

March 2, 2023

BBB 23: Key Alves se declara Sapiossexual

Dentro do espectro da sexualidade, existem diversas formas de identificação. A participante do BBB 23, Key Alves, declarou em sua apresentação como membro do Camarote do programa que é "sapiossexual".

Uma pessoa sapiossexual, em uma explicação prática, é alguém que se sente primordialmente atraído por outra pessoa a partir da conexão intelectual estabelecida. Não quer dizer, por exemplo, que alguém só goste de pessoas "inteligentes", até porque inteligência é um critério subjetivo.

Uma diferenciação mais clara do que o senso comum diz sobre a sapiossexualidade e o que ela realmente é pode ser visto analisando os termos usados ao descrever o termo. Inteligência e intelectualidade, na verdade, são construídos ao longo da vida de diversas formas, e não somente a partir do desempenho acadêmico.

BBB 23: Key Alves declara que "nunca leu um livro na vida"

Em uma conversa no BBB 23 sobre leitura, que aconteceu no dia 13 de fevereiro, Key Alves declarou que nunca leu um livro na vida.

"Eu fazia muito isso aí. Sabe como eu melhorei? Fazendo as 'publis', porque tinha que ler. Muita parada que tinha que ler. Mandam tipo um texto que tem que seguir", afirmou a atleta. De acordo com ela, vai precisar ajudar a Gustavo fora do BBB, para que o brother consiga enunciar as "publis".

O maior obstáculo para a sister era a falta de hábito de leitura, de acordo com ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida, eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?"

A sister explicou que, no começo da carreira como influenciadora, tinha dificuldade de produzir os conteúdos pelo nervosismo que sentia. Mas, como não era tão conhecida como hoje, conseguiu superar a vergonha aos poucos.

As declarações de Key viralizaram nas redes sociais, e a sister virou alvo de deboche pela segunda vez desde sua entrada no programa, quando se definiu como "sapiosexual", mas se envolveu com o mineiro Gustavo, jogador considerado "burro" pelo público, nos primeiros dias de BBB. (Colaboração: Camila Garcia)

BBB 23: Key, declarada sapiosexual, afirma "Nunca li um livro"

