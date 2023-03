Quem atendeu o Big Fone? Cezar se livra do paredão no BBB 23

O telefone tocou neste sábado, 4, e o participante conseguiu se livrar da berlinda; saiba que outro poder o brother terá durante a formação de paredão do BBB 23

"A conta de telefone do BBB vai ficar mais cara", foi o que disse o apresentador Tadeu Schmidt para anunciar que o Big Fone do Big Brother Brasil 23 iria tocar novamente durante o programa ao vivo deste sábado, 4. Desta vez, o participante que atendeu foi Cezar Black e ele pode, como consequência, livrar alguém do paredão.

Key Alves e Cezar Black estavam previamente emparedados por consequência da última vez que o Big Fone tocou e MC Guimê atendeu. Por ter atendido a nova chamada do equipamento, o enfermeiro conseguiu tirar o próprio nome da berlinda. Neste domingo, 5, ele também terá a oportunidade de indicar outra pessoa ao paredão.

1) BIG FONE ATACA NOVAMENTE



Cezar Black atendeu o Big Fone e se salvou do paredão. Ele poderá indicar alguém a berlinda na formação do paredão da semana.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

