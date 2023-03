BBB 23: MC Guimê é o anjo da semana pela segunda vez consecutiva

MC Guimê ganhou a prova do anjo pela segunda vez seguida no BBB 23; saiba como foi a dinâmica e quem foi escolhido para o Castigo do Monstro

A oitava Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB 23) aconteceu na tarde deste sábado, 4, em uma dinâmica de habilidade patrocinada pela cerveja Amstel. MC Guimê foi o vencedor da disputa.

Anjo pela segunda vez consecutiva, Guimê ganhou o poder de dar imunidade a um participante de sua escolha e indicar dois brothers ao Castigo do Monstro.

Prova do Anjo BBB 23: quem Guimê escolheu para o Castigo do Monstro?

Justificando a escolha com "estratégia de estalecas", Guimê escolheu Gabriel Santana e Marvvila para o Castigo do Monstro, que, nesta semana, tem como tema "marionetes".

O rapper escolheu o ator como o manipulador, e a cantora como marionete. Os dois terão que ficar amarrados um ao outro durante a dinâmica e se apresentar em uma estrutura do gramado sempre que a música do monstro tocar.

Gabriel Santana e Marvvila são os atuais monstros do BBB 23 (Foto: Reprodução/TV Globo)



BBB 23: quem Guimê escolheu para o Almoço do Anjo?

Aproveitando um dos benefícios do Anjo, Guimê escolheu Cara de Sapato, Amanda e Ricardo são para o Almoço do Anjo.

Quem é Marvvila do BBB 23?

Marvvila é uma das sisters camarote do BBB 23. No entanto, na nona semana do reality show, a artista ainda não ganhou nenhuma prova e nunca recebeu nenhum voto na casa. A única dinâmica que ela "ganhou" foi o Castigo do Monstro, na atual semana do programa.

Considerada "planta" pelos demais brothers e pelos internautas que comentam o BBB 23 nas redes sociais, Marvvila é cantora de pagode e já participou do reality The Voice Brasil.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

