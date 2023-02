BBB 23: festa do reality terá Xand, Nattan, Mari Fernandez e mais

Mais uma festa do Big Brother Brasil 23 com show ao vivo foi anunciada pela produção do reality. Nesta sexta-feira, 10, a cerimônia será marcada por forró e sertanejo com apresentações de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho.

Será a primeira vez que Zé Vaqueiro e Nattanzinho irão se apresentar no BBB; Xand Avião já tinha feito show no reality, mas irá estrear lá enquanto cantor solo. Mari Fernandes marcou presença no programa em 2022 e fará sua presença pela segunda vez.

Para além das atrações musicais, o espaço terá um karaokê disponível para os brothers. Entre os participantes do reality, MC Guimê, Marvvila, Aline Wirley e Bruna Griphao têm carreira no meio musical e deverão cantar seus hits neste momento da festa.

Máquina de drinks, restaurante de comida japonesa, cabines de fotos e food trucks são outros recursos que ficarão disponíveis para os participantes confinados, conforme adiantou o Gshow.

