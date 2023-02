BBB 23: Tadeu se despede de Tina em língua angolana em eliminação

A angolana Tina foi a terceira eliminada do BBB 23 e se despediu do programa com uma homenagem de Tadeu Schmidt

Depois de ter sido a mais votada pelo público para sair do Big Brother Brasil 23 (BBB 23) no paredão de terça-feira, 7, a modelo angolana Tina foi homenageada por Tadeu Schmidt durante uma rápida conversa com o apresentador do reality. Na ocasião, o jornalista perguntou sobre a trajetória da sister e se despediu dela com uma mensagem em umbundu, uma das línguas faladas na Angola.

No estúdio, Tadeu alegou ter pensado “na despedida ideal” para Tina e procurado “as palavras certas” para se despedir da analista de marketing. Na sequência, ele falou palavras em umbundu, o que fez a angolana se emocionar. O apresentador disse que a sister era “muito especial” e agradeceu pela participação no programa.

Tadeu e Tina #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/XApPDexZ0E Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 8, 2023

Depois, no Bate-Papo BBB, Tina afirmou que se sentiu “honrada” com a atitude de Tadeu porque é um idioma muito difícil. Em seu perfil no Instagram, Tina publicou o vídeo com a despedida e na legenda escreveu “Ndapandula”, que significa “gratidão”.

Tina foi a terceira eliminada do BBB e saiu da casa mais vigiada do Brasil com porcentagem de 54,12% dos votos. Ela disputava o paredão com Gabriel Santana e César Black.



Tags