BBB 23: Key detalha encontro com Rodrigo Mussi no dia do acidente

Key Alves, participante confinada no BBB 23, contou que esteve junto ao ex-BBB Rodrigo Mussi no dia em que sofreu um acidente de trânsito

Em conversa com participantes do Big Brother Brasil 23, a sister Key Alves relatou sobre o dia em que Rodrigo Mussi, ex-BBB, sofreu um acidente de trânsito depois de estar em sua companhia. De acordo com a jogadora de vôlei, eles estavam em uma relação íntima pouco tempo antes da tragédia.

Na cozinha, ela narrou aos brothers: "Aí a gente transou e tal, e ele [Rodrigo Mussi] deitou, achei que ele iria dormir lá, quando deu três e pouco da manhã, ele levantou assim 'Preciso ir embora', e eu: 'Cara, por quê?'".

A sister disse que concordou que ele fosse embora, pois pegaria trânsito se fosse em um horário posterior.

"Na hora que ele abriu a porta para sair, ele pegou e falou assim: 'Mas, viu, vê se não fica assim não, você pode estar perdendo o amor da sua vida' e fechou a porta e eu fiquei assim: 'aham', eu só queria transar com ele. Aí mandei: 'Me avisa quando chegar', mas ele não respondeu no dia seguinte nada", disse Key.

Ela conta que ficou com raiva com o não retorno de Rodrigo Mussi e, por esse motivo, excluiu o número dele: "No dia seguinte, passou a tarde inteira, nada de ele responder", destacou.

Ao descobrir que o ex-BBB tinha sofrido um acidente, ela estava em um restaurante e vomitou.

"À noite, eu sou muito amiga do Leo Picon, a gente foi jantar. Na mesa, a minha irmã gêmea me liga e ela: 'Você tem noção do que aconteceu? O Rodrigo sofreu um acidente. A minha alma saiu, eu falei: 'Espera aí que eu vou no banheiro', eu fui no banheiro e eu vomitei tanto no restaurante", contou.

O que aconteceu com Rodrigo Mussi do BBB 22?

O participante do Big Brother Brasil (BBB 22) Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo na madrugada da quinta-feira, 31 de março. Uma publicação oficial de seu perfil no Instagram declarou que ele foi internado no Hospital das Clínicas.

O ex-BBB sofreu traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo. Ele passou por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça.

De acordo com investigações, ele estava em um carro de serviço por aplicativo e teria sido arremessado para fora do veículo após uma colisão com um caminhão. Diogo Mussi, irmão do ex-brother, informou ao colunista Leo Dias que Rodrigo não estava com documento de identificação e só ficou sabendo horas depois do ocorrido.

Antes do acidente na madrugada, ele estava no Morumbi com amigos acompanhando o jogo do São Paulo contra o Palmeiras.

