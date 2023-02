BBB 23: quem é a participante estrangeira que entrará no reality?

O nome de Dania Mendez, participante do reality show mexicano "La Casa de Los Famosos", foi divulgado como futura sister do BBB 23

A influenciadora digital mexicana Dania Méndez está cotada para entrar no Big Brother Brasil 23. A informação foi dada pelo jornalista Bruno Carvalho nesta segunda-feira, 8, após anúncio de Boninho sobre intercâmbio com outro reality show.

Antes mesmo do Big Brother Brasil 23 começar, o diretor geral Boninho havia anunciado que o BBB contaria com um intercâmbio com o reality show de outro país. Sem informações detalhadas, ele apenas confirmou que o reality escolhido seria o "La Casa de los Famosos", da emissora de TV Telemundo, do México.

O anúncio oficial foi feito no "BIG DAY", dia em que conhecemos os participantes do BBB 23. Desde então, não houve mais detalhes sobre a dinâmica. Nas redes sociais, foi especulado que o "troca-troca" aconteceria por meio de votação popular.

A Telemundo escolheu Dania Mendez (Acapulco Shore) para fazer o intercâmbio de La Casa de los Famosos (México) com o #BBB23. No Brasil, o público que escolherá quem do elenco mandará para o México. Detalhes serão anunciados por Tadeu em breve. pic.twitter.com/qrG0a0JcOs — Bruno Carvalho (@ligadoemserie) February 7, 2023

BBB 23: Quem é Dania Méndez?

Dania Méndez, 31 anos, é ex-participante do reality "Acapulco Shore", a versão mexicana do "Georgie Shore". Sua participação, que aconteceu nas temporadas entre 2019 e 2020, lhe rendeu fama e a fez influenciadora digital.

Em sua passagem pelo programa, ela ficou marcada por episódios de agressão e confusão com outros participantes. Em um dos casos, ela arremessou uma garrafa de água de vidro na cabeça de outra pessoa.

a gringa q vai vim pro bbb discutindo, GENTE pic.twitter.com/onbZXltnuW — Lorran. (@lorrantuitta) February 7, 2023

Atual participante do "La Casa de los Famosos", franquia e adaptada do original "Big Brother", Dania tem quase três milhões de seguidores no Instagram.

Nesse reality, ela foi responsável por revoltar-se contra as estratégias entre os grupos formados por participantes. Tal fato tem causado especulação nas redes sociais sobre ela possivelmente repetir a atitude dentro do BBB 23.

