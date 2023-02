BBB 23: confinada, Bruna Griphao lança single 'Bandida'

Participante da edição de 2023 do Big Brother Brasil, Bruna Griphao estreia na carreira musical com o single 'Bandida' sendo coautora da faixa

E quem disse que estar confinado no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) impediria artistas de lançarem suas produções? Bruna Griphao aproveitou o engajamento e a visibilidade do programa para já deixar preparado o single “Bandida”, que chega acompanhado de um videoclipe nesta segunda-feira, 6, em seu canal do YouTube.

Lançado às 12 horas, o trabalho marca o início de uma nova fase profissional da Bruna, que encontrou um caminho para expressar sua arte através da música.

"A ideia de lançar a música enquanto eu tô no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não têm. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.", conta Bruna.



"Bandida" é uma canção autoral, que retrata o empoderamento feminino aos olhos e vivências da artista multifacetada de 23 anos.



“Eu sou compositora, sempre tive o hábito de escrever. Escrever tudo que acontecia comigo e botar no papel, em forma de poesia, em forma de música. Para ‘Bandida’, que marca meu debut como cantora, a gente decidiu fazer um som mais leve. Eu levei para o estúdio um texto meu meio pronta, fui lapidando com a ajuda de profissionais, compositores, produtores, que me ajudaram a transformar aquilo em música e chegamos nesse resultado final que eu amei”, conta.

Dias antes de entrar para o BBB 23, Bruna Griphao surpreendeu os seus seguidores soltando a voz ao som de Gloria Groove, nos stories do Instagram. A repercussão positiva tomou conta da web e fortaleceu o caminho desenhado pela artista que possui conexão com a música desde criança.



"Eu sempre tive vontade de cantar, mas sempre me coloquei num lugar em que eu era só atriz, não cantora, mesmo nos papéis que eu fazia, onde eu tinha que cantar para os testes. Achava que eu era uma atriz e que poderia cantar em alguns momentos, em alguns papéis. Mesmo sempre tendo tido vontade, me sentia meio impostora comigo mesma. Então a partir dos últimos acontecimentos na minha vida, eu comecei a tomar coragem, a postar as coisas na internet e ver a reação das pessoas. Comecei a minha aula de canto e passei a me sentir mais segura. Além disso, me conectei também com as pessoas da música, que me fizeram acreditar que poderia dar certo.", conta Bruna Griphao.

A atriz estreou na televisão em 2008 na novela “Bela, A Feia”, da RecordTV, e passou por outras produções no cinema e TV, além de séries e peças de teatro, e permanece em cena no reality da Rede Globo.



BBB 23: assista o clipe de "Bandida", de Bruna Griphao

Clique aqui e assista ao videoclipe de "Bandida"

Clique aqui para ouvir o single "Bandida" nas plataformas de streaming

