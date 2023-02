BBB 23: veja como foi o jogo da discórdia da segunda-feira, 6

No jogo da discórdia que aconteceu nesta segunda-feira, 6, no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), os participantes tiveram de distribuir placas com diversas adjetivações negativas entre si. Com categorias como “covarde”, “venenoso” e “sonso”, a dinâmica foi marcada por ofensas e discussões.

Cada jogador teve que atribuir duas placas para brothers diferentes. As categorias disponíveis para serem usadas eram: “hipócrita”, “covarde”, “insuportável”, “mentiroso”, “inútil”, “traíra”, “venenoso”, “grosseiro”, “fraco”, “mosca-morta”, “o dono da casa” e “sonso”.

Jogo da discórdia BBB 23 (06/02/2023) (Foto: Reprodução/TV Globo)



BBB 23: veja a placa que cada brother recebeu

Gabriel Santana

Placa de “grosseiro” para Ricardo

Placa de “sonsa” para Paula

Cezar Black

Placa de “mosca-morta” para Aline

Placa de “dono da casa” para Ricardo

Tina

Placa de “mentiroso” para Cara de Sapato

Placa de “fraca” para Marvvila

Amanda

Placa de “covarde” para Gabriel

Placa de “venenoso” para Fred Nicácio

Larissa

Placa de “venenoso” para Cristian

Placa de “sonsa” para Paula

MC Guimê

Placa de “covarde” para Cezar

Placa de “sonso” para Gabriel

Ricardo

Placa de “mosca-morta” para Cezar

Placa de “sonso” para Gabriel

Aline Wirley

Placa de “fraco” para Cezar

Placa de “sonso” para Gabriel

Cara de Sapato

Placa de “venenoso” para Fred Nicácio

Placa de “grosseira” para Tina

Bruno Gaga

Placa de “venenoso” para Fred Nicácio

Placa de “fraca” para Marvvila

Cristian

Placa de “venenosa” para Larissa

Placa de “grosseira” para Tina

Marvvila

Placa de “insuportável” para Bruno

Placa de “grosseira” para Tina

Paula

Placa de "hipócrita" para Gabriel Santana

Placa de “grosseira” para Larissa

Sarah

Placa de “fraco” para Cristian

Placa de “sonso” para Bruno

Fred Desimpedidos

Placa de “sonso” para Cezar

Placa de “traíra” para Cristian

Domitila

Placa de “traíra” para Cristian

Placa de “dono da casa” para Ricardo

Gustavo Cowboy

Placa de “grosseira” para Tina

Placa de “fraco” para Bruno

Key Alves

Placa de “dono da casa para Ricardo

Placa de “fraca” para Tina

Bruna Griphao

Placa de “hipócrita” para Fred Nicácio

Placa de “fraco” para Cezar

Fred Nicácio

Placa de “mosca morta” para Amanda

Placa de “fraco” para Bruno



