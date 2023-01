Paredão BBB 23: famosos pedem a saída de Gabriel ‘Fop’ do reality

Felipe Neto, Gretchen, Pocah, Gizelly Bicalho, Babu Santana e Dora Figueiredo foram alguns dos famosos que pediram a saída de Gabriel ‘Fop’ do BBB 23 no paredão

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) teve neste domingo, 29 de janeiro (29/01/2023), o segundo Paredão da temporada. A votação ocorreu após uma primeira semana com dinâmica em duplas e quarto secreto.

Entre os emparedados da vez, estão Cezar (indicação do líder “Cara de Sapato”), Gabriel (indicado por contragolpe de Cezar) e Domitila (indicação da casa). Nas redes sociais, influenciadores digitais subiram a hashtag #ForaGabriel, que esteve nos Trending Topics do Twitter após a noite de formação de paredão.

Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Cezar, Domitila ou Gabriel?



Acusado de apologia à violência física e à violência moral com Bruna Griphao no BBB 23, Gabriel ‘Fop’ foi muito criticado pelos fãs do programa e recebeu um alerta do apresentador Tadeu Schmidt sobre seu comportamento com a atriz.



Quando Gabriel foi oficialmente emparedado, o influenciador digital Felipe Neto publicou: “A Karol [Conká, do BBB 21] sair com 99% e o Gabriel sair com menos de 80% é uma aula de como funciona a sociedade nessa porra de mundo”.

A Karol sair com 99% e o Gabriel sair com menos de 80% é uma aula de como funciona a sociedade nessa porra de mundo. — Felipe Neto (@felipeneto) January 30, 2023

Na mesma rede social, o Felipe comentou sobre o empate das enquetes do paredão do BBB 23 estarem empatadas. “Um ABUSADOR está com grandes chances de continuar no BBB pela votação popular. Não é possível isso. Do fundo do coração”, disse.

Outros famosos compartilharam a mesma opinião de Felipe Neto e subiram a #ForaGabriel. Os ex-BBBs Gil do Vigor, Gizelly Bicalho, Babu Santana aderiram à campanha. A cantora Gretchen também participou.

Indo estudar e não vou parar de comentar o BBB enquanto eu puder. Beijos e #ForaGabriel #FicaDomitila — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 30, 2023

O Brasil pediu então vamos de #ForaGabriel #BBB23 — Babu Santana (@BabuSantana) January 30, 2023

Bom dia meus amores!! A militância pelo direitos das mulheres é na vida real e no jogo da vida real. Dessa maneira, eu sou 200% fora Gabriel! — Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) January 30, 2023

Eu tbem. FORA GABRIEL — Gretchen (@GretchenCantora) January 30, 2023

A votação aconteceu na noite desse domingo, 29. Após os participantes do Castigo do Monstro serem liberados da prenda, o Paredão começou a ser definido.

Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

O segundo Paredão do BBB 23 foi formado após a imunização. O anjo Ricardo deu o colar para Tina, que não pôde ser votada pelos participantes.



Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

Após isso veio a indicação do Líder. Cara de Sapato escolheu Cezar como primeiro na berlinda.

Paredão BBB 23: como foi o contra-golpe?

No contragolpe, o emparedado pelo Líder define mais uma pessoa para disputar a eliminação. Cezar puxou Gabriel Tavares.

Paredão BBB 23: como foi a votação no confessionário

Em seguida veio a escolha no confessionário. Veja a lista de quem votou em quem:

Domitila teve oito votos. MC Guimê teve nove. Com o resultado, eles acabaram no Paredão.

O Poder Coringa dava direito a reverter uma das escolhas ao Paredão. Cara de Sapato usou o privilégio para livrar MC Guimê. Com três votos, Cristian, terceiro colocado no confessionário, foi para a berlinda.

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na prova bate-volta?

Cristian, Domitila e Gabriel competiram na prova Bate-Volta. O médico venceu a disputa, deixando o Paredão entre Cezar, Domitila e Gabriel.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

