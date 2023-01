O terceiro Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) aconteceu na noite desta segunda-feira, 30. A dinâmica da noite envolveu participantes dizendo em quem não confiam, e "torta na cara" para quem fosse escolhido como "alvo".

Como esperado, a brincadeira levou a uma série de desentendimentos entre os participantes. Divididos em equipes, cada um deveria escolher pessoas fora do próprio grupo. O time do "alvo" não poderia ser o mesmo do "não confiável".

uma hora dessas a karol conka já teria tacado torta até na cara do boninho pic.twitter.com/l7UAhm9TxT — bruno rahall (@brunorahall) January 31, 2023

Cada escolhido levaria uma torta de creme na cara, e poderia responder rapidamente à "acusação". Os primeiros a receber foram Fred Nicácio (alvo) e Marvilla (não confiável), pelo líder Cara de Sapato.

Ao fim do jogo, apenas dois participantes seguiram sem receber tortas: Aline e Gustavo. Gabriel Santana foi o mais escolhido como alvo, levando cinco tortas na cara. Amanda, Cezar, Gabriel, MC Guimê e Ricardo, cada um, foram definidos como "não confiáveis" duas vezes.

É ideia de gênio fazerem eles se alfinetarem e discutirem com o rosto todo sujo de torta. É uma cena absolutamente ridícula, um bando de gente se comportando de forma errônea e desonesta, mas que levam de forma tão séria que parece que isso é a vida real. Adoro. Genial. — Luana Carvalho (@lxcarvalho) January 31, 2023

Nas redes sociais, o público do BBB 23 comentou a dinâmica. Um ponto muito reparado foi que os dummies eram responsáveis por dar as "tortadas", em vez de quem fez a acusação. Especulou-se que a decisão teria sido tomada para não repetir o que ocorreu no BBB 22, em que Maria foi expulsa do reality após atingir Natália no jogo "balde de água fria".

Os dummies devem ta putasso com a Maria nesse momento "po trabalhar ate tarde por uma baldada" #BBB23 — Gabi (@gakbui) January 31, 2023

por isso q botaram os dummies. imagine o Sapato tacando a torta no Dr. Fred. voava ácido hialurônico pra tudo que é lado. — maria bonita anemica (@samuelpinusa) January 31, 2023

As perucas da sister Tina também chamaram atenção. Fã de "laces" que podem custar dezenas de milhares de reais, ela estreou um acessório no jogo - mas tirou-o quando foi receber as "tortadas".

A lenda é preparada. Tirou a lace



Cuidado Tina, o Black tá de olho pic.twitter.com/J7ty68OGZi — Tati Nefertari (@TatiNefertari) January 31, 2023

Situações tensas foram outro ponto comentado. A relação entre Gabriel e Bruna, tida como abusiva, foi abordada nas redes sociais. Ricardo, que gritou com Marvvila, também foi destacado negativamente.

ela falando pra bruna que ela não é o centro do universo foi TUDO https://t.co/xVo2Rqc5C4 — (@ceciliamercesm) January 31, 2023

larissa é a única que tem coragem de encarar o gabriel 100% do tempo, na moral — caê vasconcelos (@caevasconcelos) January 31, 2023

Não gostei da maneira que o Ricardo falou com a Marvvila.



Ele falou gritando com a menina. Precisa disso? #BBB23 — Ana Flor (@Tdetravesti) January 31, 2023

BBB 23: quem mais recebeu tortas no jogo da discórdia?

Quem mais foi considerado alvo



Guimê - 4

Nicácio - 4

Gabriel Santana - 5



Quem mais foi chamado de “não confiável”

Amanda

Cezar

Gabriel Tavares

MC Guimê

Ricardo

Todos com duas indicações.



