Em Fortaleza, Ludmilla se emociona com fã: 'Dou muito valor a isso'

A segunda e última noite do Férias na PI, evento gratuito na Praia de Iracema foi marcada pelo show da cantora Ludmilla, que apresentou repertório de sucessos como "Rainha da Favela", "Invocada" e "Socadona". Nesse domingo 15, a artista passeou por ritmos como funk, pop, rap e pagodão baiano.

Entre um hit e outro, a carioca convidou uma criança para subir ao palco após se emocionar com um cartaz feito em tampa de isopor que dizia “Ludmilla, sou sua fã”.

“Tanta gente que traz cartaz ‘Ludmilla, quero tirar uma foto’, mas ela só queria dizer que é minha fã. Eu dou muito valor a isso”, celebrou a artista. “Traz ela aqui que eu quero um abraço dela. Coisa mais linda”, pediu a cantora atraindo aplausos da multidão. A criança chamada Carla também foi convidada a assistir ao show de cima do palco ao lado da mãe.

A artista agradeceu o carinho do público fortalezense: "Acho que eu vou ter que comprar uma casa em Fortaleza. Não quero ir embora", brincou.

Artistas cearenses se apresentam na Praia de Iracema

No fim de tarde de um domingo nublado, o coletivo Berlim Tropical iluminou o Aterrinho da Praia de Iracema com uma mistura de pop e eletrônica, reforçando a identidade diversa na cena musical cearense.



"Experiência muito doida! A gente vem do underground e estar em um evento desse, dividir o palco com outros artistas e também abrir pra Ludmilla. Ficamos muito felizes e entendemos a dimensão de tudo isso quando chegamos aqui. Estamos muito felizes e confortáveis, foi um tratamento muito massa de todo o pessoal que tá aqui", divide Clapt Bloom com Lola García e Rosabeats. Os três formam o coletivo artístico.



Os integrantes do Berlim são o exemplo do que o Férias na PI se propõe a trazer para Fortaleza: novas formas de olhar para aquilo que o Ceará pode oferecer.



"A nossa missão é contemplar a Cidade inteira, é fazer um Festival que seja o reflexo do que é Fortaleza. A gente está tentando converter esse espírito criativo aqui, não só na linguagem da música, mas nas artes visuais, audiovisual, moda, dança e de todas as linguagens", explica Cássia Campos, presidente e diretora executiva do Instituto Iracema.



Quem também subiu ao palco foi Makem, que trouxe canções de Adele, Madonna, Beyoncé e até mesmo Aretha Franklin e Whitney Houston.



Participante da última edição do The Voice Brasil, Makem marca presença no palco com seu talento e carisma, conquistando até quem não teve a oportunidade de conhecê-la anteriormente.



Sem deixar transparecer o nervosismo, a cearense declarou sua gratidão por toda a sua trajetória, seja dentro ou fora da música. "Gratidão e sensação de recompensa de tanto trabalho. Porque a gente sabe como é suado para o trabalhador da Cultura aqui no Brasil chegar a esse patamar aqui. Eu só tenho a agradecer por essa exposição positiva e, principalmente, por dar continuidade aqui na minha terra, sendo vista como representante por pessoas LGBT+ periféricas”.





