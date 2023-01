BBB 23: internauta ganha carro após comentar sobre prova do líder

Um internauta comentou sentir falta de um carro Fiat Toro na prova do líder do BBB 23 nesta quinta-feira, 26, e a marca o presenteou com um veículo

A marca de automóveis Fiat presenteou um internauta que comentou sobre a prova do líder do BBB 23 nesta quinta-feira, 26. Um jovem identificado como “Sonso” disse ter sentido falta do carro Fiat Toro no reality show e recebeu o próprio de “mimo” da marca.

Sonso comentou no Twitter: “Que estranho não ser uma prova valendo um Fiat Toro” e foi surpreendido por um comentário da marca.

“Uma líder de vendas como eu jamais te abandonaria e por isso vamos te dar uma Fiat Toro zerinho de presente. Não tem prova hoje, mas vai ter carro sim. Quer jeito melhor de matar essa saudade?”, respondeu a Fiat.

Os modelos da Fiat Toro com picape custam a partir de R$ 144 mil.

O internauta se surpreendeu com a interação e com a mensagem “por direct” que recebeu: “Eu tô sem reação nenhuma gente! Eles realmente me chamaram na DM (mensagem direta em português). Entraram em contato real”.



Oi @soncini_, uma líder de vendas como eu jamais te abandonaria e por isso vamos te dar uma Fiat Toro zerinho de presente. Não tem prova hoje, mas vai ter carro sim. Quer jeito melhor de matar essa saudade? — Fiat Automóveis (@FiatBR) January 27, 2023

