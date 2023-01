BBB 23: veja memes de Fred Nicácio na volta do Quarto Secreto

O "Dr. Fred Nicácio", como é chamado no Twitter, voltou à casa do BBB 23 após sair do Quarto Secreto e já rendeu muitos memes e estáticos nas redes sociais

A primeira eliminação do BBB 23 já deu o que falar. Fred Nicácio foi o escolhido do público para retornar ao reality, após a saída de Marília do programa com 52,7% dos votos. Já no momento da sua volta à casa do BBB, o brother surpreendeu os outros participantes.

Escondido em um carro colocado no centro do gramado da casa, Fred esperou enquanto os dummies liberavam os participantes para o jardim. Quando os ajudantes tiraram a proteção do veículo, Fred saltou para fora, gritando: "Eu voltei, p*!"

Nos primeiros momentos, antes da Prova do Líder, Fred já começou a movimentar o jogo, informando os colegas do Quarto Fundo do Mar sobre as estratégias do grupo do Quarto Deserto. "Eles vão dizimar a gente, dizimar", alertou. "A minha volta bagunçou tudo e eu também vou."

Bruno se tornou alvo de Fred, por tê-lo visto comemorando sua saída nas câmeras do Quarto Secreto com Marília, na primeira noite. Cara de Sapato, Amanda e Ricardo também foram citados por Fred Nicácio, que pediu aos companheiros que "ficassem de olho".

Nas redes sociais, diversos memes já apareceram retratando o "Dr. Fred Nicácio", como é chamado. Desde os "estáticos", que são imagens de baixo pixelamento em tom de piada, ou comparações com ex-BBBs, como Karol Conká, do BBB 21.

Vídeos de reações do brother e cenas antes de ir ao Quarto Secreto são compiladas e transformadas em "edits" ou "fancams", vídeos feitos por fãs em homenagem à pessoa retratada.

Veja outro meme do Dr. Fred Nicácio e acompanhe mais notícias sobre tudo que acontece no BBB 23 pela página do portal O POVO.

