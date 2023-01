BBB 23: combinação de votos e jogo da verdade marcam a madrugada

Um dia antes da segunda formação de paredão, os participantes do BBB 23 movimentaram a casa após receberem cooler da produção.

BBB 23: confira os destaques dessa madrugada

As primeiras horas deste domingo, 29, foram marcadas por jogo da verdade, conversas sobre paredão e combinação de votos.

Cooler liberado e jogo da verdade

Após ganharem bebidas, os participantes decidiram iniciar a madrugada com um jogo da verdade. Na brincadeira, os brothers revelaram com quais participantes ficariam, caso eles fossem os únicos habitantes do planeta.

"A população foi extinguida e só restou o Big Brother. Eu pergunto pra Tina: você teria que escolher uma pessoa da casa para reproduzir a nossa espécie. Quem seria a primeira ou o Top 3?", brincou Fred Desimpedidos.

A participante riu e escolheu Cristian, Cezar Black e Cara de Sapato.

Além de apontar com quem ficariam da casa, os brothers revelaram os famosos que pegariam. Domitila afirmou que ficaria com o rapper Filipe Ret, o cantor Poze do Rodo e o humorista Whindersson Nunes. A jogadora Key Alves admitiu que gostaria de ficar com o ator Marcello Melo Jr.

Boato sobre Boca Rosa

A participante Key aproveitou o momento para afirmar que teve um affair com o jogador Joaquín Piquerez, do Palmeiras.

A jogadora de vôlei também mencionou o boato, divulgado em 2022, de que a empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, teria ficado com o atleta. Key admitiu ter ficado confusa na época.

Fred Desimpedidos, que é ex de Bianca, afirmou que a própria influenciadora desmentiu o boato e que Piquerez também o procurou para negar a história.

Quarto Deserto

Enquanto os outros participantes se divertiam na área externa, MC Guimê e Gabriel Fop decidiram ficar no quarto Deserto e conversar sobre a movimentação no jogo.

Os dois aliados falaram sobre a volta de Fred Nicácio à casa e o MC apontou que espera um retorno positivo de Fop no paredão.

O mais novo - que escapou da primeira formação de paredão e é, novamente, um dos alvos da casa - afirmou estar esperançoso com a permanência.

De acordo com o brother, se ele e o MC não estivessem na casa, o programa se tornaria "férias em Acapulco".

Combinação de votos

Após a diversão, os participantes do quarto Deserto se reuniram para combinar os votos e decidir quem mandarão para o paredão. Os brothers decidiram dividir os votos: 9 para Domitila e 1 para Gabriel Santana.

A estratégia do quarto em depositar um voto no ator foi sugerida pois, caso tenha o 3º mais votado da casa, a ordem ficaria: Domitila, Gabriel Fop e Gabriel Santana.

Alerta de Ricardo a Gabriel Fop

Já no fim da madrugada, Ricardo chamou Gabriel Fop para conversar e alertá-lo sobre uma frase dita. Gabriel pediu para Bruna "utilizar o charme" para pedir cigarros à produção e, para Ricardo, a frase não foi legal.

"Você falou assim: 'Joga seu charme lá e consegue dois paieiro pra gente'. Putz, é pesado", apontou.

Gabriel não concordou com o brother e considerou que a fala não foi nada demais, além de afirmar que, ao expor isso, Ricardo poderia prejudicá-lo.

BBB 23: segundo paredão será formado neste domingo, 29

O segundo paredão da edição será formado neste domingo, 29. O anjo (Ricardo) imunizará uma pessoa e o líder (Cara de Sapato) indicará alguém direto para a berlinda, que poderá usar o poder de contragolpe para indicar mais uma pessoa.

A casa vota no confessionário e os dois mais votados vão para o paredão. O indicado pelo contragolpe e os dois participantes mais votados poderão se salvar na prova Bate e Volta.

