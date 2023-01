Semana do BBB 23 de sábado (28/01) a terça (31/01); como vai ser

Os participantes enfrentarão um paredão triplo, enquanto se preparam para a prova do anjo deste sábado, 28; veja como será a segunda semana do BBB 23

A segunda semana do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) foi representada pela eliminação da maquiadora Marília e a volta de Fred Nicácio do Quarto Secreto para o reality. Agora, os participantes se preparam para outro Paredão, desta vez triplo.

Além da saída de Marília na quinta-feira, 26, cinco brothers foram vetados da Prova do Líder pelas vencedoras da primeira semana, Larissa e Bruna Griphao, e também pelo campeão do Quarto Secreto, Fred Nicácio.

Os participantes Domitila, Cezar Black, Cristian e Gabriel Santana foram os indicados de Bruna e Larissa, enquanto Fred Nicácio vetou Gabriel. Os demais disputaram a Prova do Líder, com a vitória de Cara de Sapato.

O Poder Curinga, valendo um veto no Paredão, também foi “arrematado” por Cara de Sapato nesta sexta-feira, 27, após a oferta de estalecas dos brothers.

A Prova do Anjo, vencida anteriormente por Aline Wirley e Bruno, acontecerá no sábado, 28, entre as 12 e as 14 horas (horário de Brasília). É preciso que o público fique ligado nas câmeras do reality para o início oficial.

Semana do BBB 23: cronograma de sábado (28) a terça (31)

Sábado, 28 : Prova do Anjo

: Prova do Anjo Domingo, 29: Almoço do Anjo + Formação de Paredão

Almoço do Anjo + Formação de Paredão Segunda-feira, 30: Jogo da Discórdia

Jogo da Discórdia Terça-feira, 31: Eliminação

BBB 23: Formação do paredão (29/01/23)

A formação do Paredão no domingo, 29, colocará três participantes na berlinda, um imunizado pelo Anjo e outro indicado pelo Líder, que terá a possibilidade de contragolpe.

Os dois mais votados estarão no Paredão, mas o dono do Poder Curinga pode retirar um dos indicados, deixando o terceiro mais votado em seu lugar. Após, a prova bate e volta acontece.



BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

