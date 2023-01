BBB 23: Perucas de Tina podem valer quase R$ 100 mil; veja preços

A "Treta das Perucas", como foi intitulado na internet o desentendimento entre Cezar Black e Tina antes da festa de Carnaval do BBB 23. Para se prepararem, os 22 participantes do BBB 23 se arrumavam para o evento quando Cezar pediu a Tina que ela o deixasse usar uma de suas perucas.

A sister negou o pedido, revoltando o brother, que saiu pela casa reclamando da atitude. Tina explicou que, na verdade, as perucas que levou para o programa não são fantasia, são artefatos de uso pessoal, e que não empresta nem para pessoas próximas.

O tipo específico de peruca utilizado por Tina são conhecidas como "lace front", uma peruca profissionalmente produzida para parecer com cabelo de verdade, de uso diário, e não para integrar uma fantasia.

BBB 23: Perucas de Tina são itens pessoais e podem custar milhares de reais; veja preços

As "laces", como são chamadas, variam de preços dependendo do tamanho do cabelo. Um corte curto, como o "long bob", é precificado em cerca de R$16 mil; já um estilo longo pode chegar aos R$100 mil, dependendo da qualidade do cabelo e da marca que produz a peruca.

Muitas vezes, a lace é personalizada, ou seja, feita especialmente para a compradora ou comprador, com as medidas e qualidades específicas de quem a usa no dia-a-dia. Por isso, são consideradas itens pessoais, o que explica Tina não tê-las emprestado a Cezar.

Outra participante do BBB também levou suas laces na mala e impressionou o público pela qualidade e hiper-realismo dos itens: a BBB22 Brunna Gonçalves, esposa da funkeira Ludmilla. As que Brunna usava no programa custavam cerca de R$14 mil reais, e foram feitas só para ela por um cabeleireiro.

Treta da Peruca: Tina e Cezar se desentenderam sobre perucas "lace front" no BBB 23

Além do custo necessário para ter uma lace, também são importantes os hábitos de cuidado e higiene cotidianos com a peruca, que pode se deteriorar se não tiver manutenção e se for tratada com descuido. Os fios da peruca são naturais, de queratina, e não do plástico poliéster como as perucas de Carnaval.

A briga entre Tina e Cezar fez com que os dois protagonizassem um dos primeiros momentos que se tornaram "memes" na internet após a estreia do BBB 23. No jogo da discórdia, o brother deu uma "bomba" à sister, justificando a escolha pela briga.

