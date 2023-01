BBB 23: Bruna diz duvidar de alerta de Tadeu sobre Gabriel

A sister Bruna Griphao disse ter desconfiança em discurso do apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt, e avisou que vai seguir seu coração

A primeira festa do líder no Big Brother Brasil 23 aconteceu nesta quarta-feira, 25, e a dupla Bruna e Larissa foram as anfitriãs com o tema “Baile Funk com Novelas de Época”. Durante a celebração, a atriz confessou desconfiar do discurso de Tadeu Schmidt sobre Gabriel.

Depois das palavras de Tadeu sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel Fop, o casal se afastou para evitar conflitos. No entanto, na festa desta quarta-feira, a loira questionou o que foi dito pelo apresentador e avisou que seguirá seu coração sobre a relação com o pipoca.

BBB 23: Tadeu Schmidt alerta Bruna e Gabriel sobre relação tóxica

Bruna Griphao e Gabriel se desentendem no BBB 23: 'Não me toca, não'

A conversa aconteceu juntamente a Cara de Sapato e Amanda. “A gente não sabe o que aconteceu lá fora, não tem dimensão, não dá para ficar nessa aqui dentro. A gente vai ser amigo, sempre, sacou? Não vou mais escutar ninguém“, afirmou.



A atriz ainda destacou que nenhum brother tem certeza do que Tadeu quis dizer com o alerta feito a eles: “Ninguém sabe de fato [como está a situação]. O Tadeu não usou a palavra, de fato: ‘Olha, vocês estão num [relacionamento tóxico]”.

“Eu vou seguir meu coração, a minha percepção, o que eu acredito nele e é isso, velho. Não tava dando certo, não estava legal e acabou, entendeu? Não vou ficar nessa bad”, finalizou Bruna Griphao.

BBB 23: Cara de Sapato; por que o apelido?

Amanda no BBB 23: quem é a participante da Pipoca?



BBB 23: alerta de Tadeu Schmidt sobre relacionamento de Bruna e Gabriel

Tadeu Schmidt iniciou sua participação ao vivo com os participantes do BBB 23 na noite do último domingo, 22, avisando que iria dar “um toque” aos brothers. "Antes da gente falar de Monstro e Paredão, tenho umas coisinhas para falar com vocês. Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada. É um toque", abordou.

O gancho do discurso do apresentador foram falas dos próprios participantes sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel ‘Fop’. Com “chato” e “tóxico”, Tadeu deu um “puxão de orelha” sobre os comportamentos do brother com a atriz, referindo principalmente a uma fala dele que faz apologia à violência física.

Tadeu Schmidt dá recado aos participantes sobre o casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23.

"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", disse Schmidt.

"Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados", continuou.

O apresentador destacou ainda uma frase de Gabriel para Bruna: “Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'".

"Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", alertou Tadeu.

BBB 23: Veja polêmicas sobre o comportamento de Gabriel com Bruna Griphao

BBB 23: Gabriel empurrou Bruna

Durante a manhã deste domingo, 22, Gabriel ‘Fop’ empurrou Bruna no caminho do raio-x matinal a fim de ser o primeiro a ir ao confessionário.

VEJA: Gabriel empurrando Bruna Griphao para entrar no confessionário primeiro e fazer o raio-x dele #BBB23



BBB 23: Grosserias de Gabriel com Bruna

Enquanto a líder loira estava discutindo sobre estratégias e dinâmicas da primeira semana do BBB, Gabriel a cortou com ofensas. Ela disse acreditar que não haveria prova bate e volta e ele a respondeu: "Tirou da bunda essa conclusão".

Em outro dia, em conversa com Guimê, Gabriel interrompeu a atriz que tentou dar sua opinião sobre o assunto em pauta. "Deixa eu falar, porra véi, toda hora. De verdade, agora eu peguei birra. Toda hora você vai me atropelar nessa porra? Eu sou mudo ou você que é surda?", disse.

Gabriel também já comparou Bruna com “sarna” após Cara de Sapato ter classificado o casal mais chato. Mostrando indignação, o brother reclamou do “grude” da sister: "A menina parece uma sarna".

BBB 23: Ameaças de Gabriel à Bruna

Gabriel e Bruna estavam discutindo na parte externa da casa do BBB 23. O brother então deu um empurrão nos ombros da loira, que pediu que ele parasse de a “cercear” (diminuir). Ele a respondeu com ameaça: "Sim, mas já já tu vai levar umas cotoveladas na boca".

