Quarto Secreto do BBB 23: veja memes de Fred Nicácio e Marília

Nesta terça-feira, 24, aconteceu a primeira dinâmica de eliminação do Big Brother Brasil 23. Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para ir ao Quarto Secreto, onde um deles será eliminado.

"Tudo é muito forte aí dentro, ainda sim é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Todas as suas qualidades foram somadas pelo seu parceiro. Tem uma dúvida: será que eu estou saindo por minha causa ou pela minha dupla? (...) "A crueldade da Eliminação na primeira eliminação foi multiplicada por dois", disse Tadeu Schmidt no discurso que os participantes pensam ser da eliminação.

A reação da dupla Nicácio e Marília ao entrar no Quarto Secreto tomou conta das redes sociais pela divergência ao lidar com a reviravolta na dinâmica de eliminação.

