Enquete BBB 23: quem ganha o reality? Veja parcial atualizada

A primeira semana de BBB 23 já começou agitada, com provas, festas e formação de alianças entre os 22 participantes que formam a temporada de 2023 do reality.

No domingo, 22, será formado o primeiro paredão do BBB 23, em um formato inédito para o programa. O paredão será formado por duplas, e realizado em duas etapas, eliminando somente um competidor.

Mas, dentro de três meses, ao fim do confinamento, somente um participante poderá ser anunciado como o grande vencedor do Big Brother Brasil 2023. O prêmio será entregue de acordo com os votos do público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquete BBB 23: quem deve ganhar o prêmio?

De acordo com a enquete O POVO, o participante favorito a se tornar o campeão do BBB 23 é Fred, do canal Desimpedidos, com 27% dos votos.

Em segundo e terceiro lugares vêm Mc Guimê e Bruna Griphao, com 13,5% e 9,6% dos votos, respectivamente. Gabriel, da Casa de Vidro, tem 9,6% dos votos.

Veja mais pontuações de outros participantes a seguir, e vote na enquete do O POVO para escolher o seu favorito a sair vitorioso do BBB 23.

BBB 23: enquete O POVO mostra favorito a ganhar o programa

Nove participante estão em empate matemático, com a mesma quantidade de votos e portanto, com o mesmo percentual. Veja quais são:

Aline Wirley, Key Alves e Gustavo: 7,69% dos votos.

Gabriel Santana, Paula e Bruno: 3,85% dos votos.

Cara de Sapato, Sarah Aline e Cristian: 1,92% dos votos.

Os demais participantes não receberam votos, e não pontuaram na enquete.

Sobre o assunto BBB 23: Gil do Vigor rebate Nicácio após ser chamado de ‘caricato’

BBB 23: Bruna Griphao e Larissa discutem após prova do líder

BBB 23: Bruna e Larissa ganham primeira Prova do Líder

Quem ganhou o BBB 22? Conheça o primeiro lugar do reality

Tags