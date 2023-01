Quem ganhou o BBB 22? Conheça o primeiro lugar do reality

O pódio dos finalistas no reality foi composto inteiramente por membros masculinos do Camarote. Confira quem ganhou o Big Brother Brasil 22 (BBB 22)

A 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) marcou a vitória de um ator e cantor. Foi a primeira vez que um integrante do grupo Camarote venceu o reality desde a incorporação para anônimos (Pipoca) e celebridades (Camarote) em 2020. Trata-se de Arthur Aguiar.



O reality estreou no dia 17 de janeiro de 2022 e se estendeu até 26 de abril. Arthur, Linn da Quebrada e Jade Picon, do grupo Camarote, foram diagnosticados com Covid-19 e entraram alguns dias depois dos participantes.

A passagem de Arthur Aguiar foi marcada pela rivalidade com a influenciadora Jade Picon, que indicou o ator duas vezes ao paredão ao virar líder, e uma terceira, quando o Big Fone também a deixou na berlinda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ator enfrentou sete paredões antes de chegar ao prêmio de 1,5 milhão de reais, além de atingir a posição de líder uma vez e de anjo, três. Arthur se aproximou de Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André (PA).

O “brother” também foi indicado ao Paredão Falso e recebeu “poderes” durante a sua estadia em um quarto secreto, como acordar os outros participantes e observar as conversas. Arthur voltaria para a casa vestido de coelho da Páscoa, no mês de abril.

O pódio dos finalistas no reality foi composto inteiramente por membros masculinos do Camarote. Em primeiro lugar, Arthur atingiu 68,96% dos votos, seguido pelo atleta Paulo André (29,91%) e o ator Douglas Silva (1,13%).

Prêmio do BBB: o que cada ganhador fez com o dinheiro?; VEJA

BBB 22: Arthur Aguiar, que ganhou o reality, se envolveu em polêmica

Antes da chegada ao reality, Arthur Aguiar se encontrou no centro de uma polêmica com a esposa e ex-BBB, Maíra Cardi. Na época, ela compartilhou a infidelidade do marido nas redes sociais.

“Vivi um relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos”, relatou Maíra.

Arthur confirmou as traições, mas se recusou a assumir o aspecto abusivo reportado por Maíra. Os dois, no entanto, voltariam durante o começo da pandemia, em 2020.

O casal se separou oficialmente em outubro de 2022.

BBB 22: o campeão Arthur Aguiar depois do reality

O primeiro lugar no reality show não garantiu a renovação de seu contrato com a Globo. O último projeto do ator foi a série “Segunda Chamada”, exibida em 2019, vivendo um casal com Linn da Quebrada, outra participante do Camarote.

O campeão do BBB 22 precisou cancelar sua turnê (prevista para 2022) devido a problemas de saúde. O ator compartilhou pelas redes sociais que descobriu uma hérnia de disco, mas adiou a cirurgia para entrar no programa.

“Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia. Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente!”, revelou.

BBB 23: novo prêmio?

A 23ª edição do Big Brother Brasil oferecerá algumas alterações no prêmio de 1,5 milhão de reais. Os participantes podem aumentar o valor ao longo das dinâmicas no reality, de acordo com o apresentador Tadeu Schmidt.

Prêmio do BBB 23 será o maior da história do reality; VEJA valor



Tags