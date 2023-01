Enquete Paredão BBB 23: quem deve ser o primeiro eliminado?

O primeiro paredão do BBB 23 ainda não está formado. Vote na enquete com todos os 22 participantes do Big Brother Brasil para escolher o primeiro eliminado

O primeiro paredão da 23ª edição do reality big Brother Brasil ainda não foi formado. Somente no domingo, 22, as duplas poderão votar umas nas outras e indicar as três que serão emparedadas. Mas, dentre os 22 participantes do programa, já começam a surgir favoritos.

Alguns competidores já se adaptaram bem nos primeiros dias de confinamento, outros podem parecer menos carismáticos ao público. Sisters como Bruna Griphao e Key Alves já deram o que falar nas redes sociais.

Mas, toda semana um dos participantes precisa ser eliminado. Na primeira, o paredão será diferente, feito em duas etapas e em duplas: uma das duplas será "eliminada" na terça-feira, aos olhos da casa, mas os participantes serão levados ao Quarto Secreto, onde o público votará para eliminar um dos dois.

Vote na enquete do O POVO no participante que deve ser o eliminado da primeira semana de BBB 23.

