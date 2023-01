BBB 23: Gil do Vigor rebate Nicácio após ser chamado de ‘caricato’

Fred Nicácio acusou Bruno de ser uma "bicha caricata" e o comparou com o ex-BBB Gil do Vigor, que respondeu com indginação em suas redes sociais

Após a prova do líder na noite desta quinta-feira, 19, no Big Brother Brasil 23, diversas discussões aconteceram entre os participantes do reality. Entre elas, uma fala de Fred Nicácio sobre Bruno "Gaga" que o comparava com Gil do Vigor; o ex-BBB pronunciou-se em suas redes sociais.

Tudo começou após a formação dos grupos VIP e Xepa das líderes Bruna Griphao e Larissa. Os “xepados” reuniram-se em uma roda para tratar de estratégias de proteção do grupo no jogo e Fred Nicácio sugeriu a combinação de votos em Bruno “Gaga” como um dos caminhos.

Cezar Black, que estava na conversa, disse que tinha Bruno como um participante forte, que o público deveria gostar das brincadeiras com o Tadeu e com o público. Nicácio completou o raciocínio do baiano comparando o alagoano com um ex-BBB.

"A Gente pensa que o Gaga é o Gil do Vigor, que é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata e a verdade é essa. O povo gosta de ver isso, porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente, é isso”, disse o médico.

A sister Marvvila acrescentou: "O Vyni foi o mesmo perfil, não deu certo e foi eliminado".

A repercussão da fala de Nicácio chegou até o ex-BBB Gil do Vigor, que rebateu comentários sobre ser uma “bicha caricata”.

Veja publicação de Gil do Vigor

Me resumir a uma bicha caricata meu FURICO. É cada uma que da duas! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 20, 2023

Gil x Nicácio: Repercussão nas redes sociais

Na internet, muitos fãs do reality show saíram em defesa de Gil e criticaram a postura de Fred Nicácio, que já vem sendo alvo de polêmicas sobre outras falas dentro do BBB 23.



