BBB 23: MC Guimê faz pedido para Lexa antes do confinamento

MC Guimê fez um pedido especial para a Lexa, sua esposa, antes de ser confinado na casa do Big Brother Brasil 2023. Participante do Camarote na nova edição do reality, o rapper pediu para que a cantora cuidasse de seus pais, Paulo Dantas e Maria Cristina, enquanto ele estiver no confinamento.

“Quando o Guimê me ligou pela última vez antes de entrar no confinamento, eu prometi que cuidaria dos pais dele aqui. Meus sogros são extremamente reservados, mas ontem consegui levá-los pro meu show e eles se divertiram tanto. Essa família Dantas é especial demais”, escreveu Lexa, em publicação no Twitter. A artista convidou os sogros para subirem ao palco durante sua apresentação, realizando o último desejo de MC Guimê.

Quando o @mcguime me ligou pela última vez antes de entrar no confinamento eu prometi que cuidaria dos pais dele aqui. Meus sogros são extremamente reservados, mas ontem consegui levá-los pro meu show e eles se divertiram tanto Essa família Dantas é especial demais pic.twitter.com/vc6ZFkNIt6 — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 15, 2023

