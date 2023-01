Cara de Sapato no BBB 23: veja lutadores que passaram pela casa

A nova edição do programa começou com a presença do lutador de MMA, Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr.; confira outros lutadores que já passaram pelo BBB

O reality show Big Brother Brasil (BBB 23) estreou dia 16 de janeiro, com a primeira prova de imunidade em duplas. Entre os participantes, Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr. - ao lado de seu par, Amanda - é o sétimo lutador profissional no programa.

Aos 32 anos de idade, Cara de Sapato é faixa-preta e campeão de jiu-jitsu. O lutador de MMA também já foi ex-UFC, além do vencedor de pesos pesados na terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF).

BBB 23: profissões dos participantes; SAIBA quais são

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB: Lutadores que já passaram pelo reality

Além de Cara de Sapato, confira a lista de outros lutadores que passaram pela “casa mais vigiada do Brasil” e as suas edições do programa.

BBB 3: Dilsinho Mad Max

O lutador entrou para a história do reality como o primeiro a desistir do programa, após 20 dias no confinamento, e foi substituído pelo guia de turismo Harry Grossman.

O profissional enfrentou Wanderlei Silva no torneio “Brazilian Vale Tudo 6” em 1996, com a vitória do “Cachorro Louco”. Atualmente, o Vale-Tudo evoluiu para o MMA, e Dilsinho dá aulas do esporte, além de trabalhar como tatuador.

BBB 4: Tatiana Rebane

A participante foi lutadora profissional de boxe e virou atleta de CrossFit, alcançando três vezes o terceiro lugar no Torneio CrossFit Brasil (TCB), além de se consagrar duas vezes campeã elite no Monstar Games, segundo o portal Hugo Cross em 2019.

BBB 4: Marcelo Zulu

O participante da quarta edição pratica luta greco-romana e já representou o Brasil nos jogos pan-americanos do Rio de Janeiro em 2007. Marcelo Zulu foi campeão brasileiro de luta olímpica três vezes, na categoria “até 84 kg”.

O atleta é treinador de wrestling e também pratica MMA. Além de sua presença no Big Brother Brasil, Zulu participou do reality “No Limite”.

BBB 4 e BBB 10: Marcelo Dourado

É o único atleta vencedor do Big Brother Brasil e já foi participante da quarta e da décima edição, ganhando o reality apenas na última.

A carreira de Marcelo no MMA se estende até 2009, com uma vitória. Atualmente é árbitro de lutas, além de ser faixa preta em jiu-jitsu e atuar como personal trainer.

BBB 7: Felipe Cobra

Em 2021, o ex-BBB e atleta de jiu-jitsu enfrentou o ex-UFC Luiz Besouro por meio de uma “luta casada”, com foco em divulgar o nome dos atletas e divertir os espectadores, segundo informações do portal Extra.

BBB 12 e BBB 13: Yuri Fernandes

A última luta de Fernandes no MMA ocorreu em 2006, mas o ex-BBB enfrentou recentemente o pugilista Esquiva Falcão em uma luta de boxe, durante a exibição preliminar do combate entre Popó e Whindersson Nunes.

O participante de duas edições do reality, em 2012 e 2013, também é professor de Muay Thai.

BBB: RELEMBRE todas as expulsões do reality show



Tags