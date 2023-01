BBB 23: Descubra os procedimentos estéticos dos participantes

O Big Brother Brasil 23 começa nesta terça-feira, 16, e alguns dos participantes revelaram os procedimentos estéticos que realizaram antes de entrar no confinamento. Entre os Camarotes, a atriz Bruna Griphao afirmou que fez preenchimento nos lábios e analisa fazer uma rinoplastia. Já dos Pipocas, Cezar e Gustavo são do time do botox, enquanto Larissa afirmou ter colocado implantes nos seios e feito lipoescultura, assim como Amanda, que também optou pela lipo, mas reduziu os seios em uma mastoplastia.

O cirurgião plástico Dr. Luiz Haroldo Pereira comenta sobre como funcionam essas intervenções estéticas realizadas pelos “brothers” e “sisters”, além dos cuidados necessários para quem deseja realizar alguma operação parecida.

BBB 23: Os favoritos entre os participantes do reality

Entre os procedimentos menos invasivos, o médico comenta que os preenchimentos e botox são os mais comuns e também os favoritos de quem quer fazer apenas alguns retoques.

“O paciente pode colocar enxerto de gordura ou ácido hialurônico. No caso da gordura, é feita uma pequena lipo para tirar esse concentrado de células adiposas que vão servir como enxerto. Ela pode ser usada na região malar para aumentar o queixo e corrigir o bigode chinês. Com o ácido hialurônico a substância é colocada com agulhas que são aplicadas de forma profunda ou superficial dependendo da necessidade do paciente.”, explica o médico, que possui mais de 40 anos de experiência na área.

BBB 23: O desejado tanquinho

A lipo é outra cirurgia bastante querida em mais uma edição do programa. Tanto Larissa quanto a médica Amanda passaram pelo procedimento que está cada vez mais em alta, sendo que a personal optou pela ‘Lipo HD’. Um dos pioneiros da lipoaspiração no Brasil, Dr. Luiz Haroldo revela que a operação é apenas uma nova forma de chamar algo que já é realizado há anos.

“A lipoaspiração ‘LAD’ ou ‘HD’ é feita nos pacientes para idealizar ou visualizar melhor a musculatura. Conseguimos, especialmente na linha do abdômen, definir bem o reto abdominal e na linha dos flancos, onde está o oblíquo, a gente pode deixar mais bem definido. Não é nada de novo ou revolucionário, é simplesmente uma evolução de algo que já é feito.” detalha.

O médico também faz um alerta para todas as pessoas que desejam realizar algum tipo de procedimento estético, é indispensável sempre procurar um profissional qualificado e que tenha bastante experiência. Existem pessoas que estão tendo complicações graves por realizarem operações em locais inadequados, sem uma boa supervisão médica.

“A ‘Lipo LAD’ é uma cirurgia que deve ser feita sempre no hospital com a presença do anestesista. É preciso ter cuidado com essas operações chamadas de ‘hidrolipo’, tem muitos pacientes que estão morrendo por fazerem esses procedimentos com pessoas que não são cirurgiões plásticos e fora do ambiente hospitalar, sem nenhum preparo", alerta Luiz Haroldo, referência em cirurgia corporal e facial no Brasil.



