BBB 23: "Nunca iria para Fortaleza", postou Giovanna no Twitter

Confinada na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23, a empresária do ramo da beleza Giovanna Leão foi “cancelada” nas redes sociais apenas uma hora após sua estreia no reality. O motivo foram publicações racistas encontradas por internautas em seu perfil no Twitter.

Entre as postagens resgatadas por internautas, tem uma resposta da aspirante a sister sobre a capital do Ceará. "Eu nunca iria para Fortaleza", apontou a empresária em publicação de 2017 em resposta a seguidor.

Nesta terça-feira, 10, perfis rebateram a fala dela sobre a cidade: "Não venha, não queremos lixo na nossa cidade", postou uma usuária. "Pelo andar da carruagem, nem pro Projac também…", afirmou outra, destacando a rejeição que a confinada tem recebido do público

Nascida em Campinas, a empresária entrou na dinâmica de pré-estreia oficial que teve início nesta terça-feira, 10 de janeiro. Os participantes foram anunciados para o público do reality show após o programa Encontro com Patrícia Poeta e deverão entrar na casa fixa do programa durante a estreia do programa na segunda-feira, 16.

A maior parte das publicações racistas de Giovanna foram feitas nos anos 2016 e 2017. Nelas, a empresária se dirige a outros internautas com as expressões “nigga”, “macaca” e também afirma que não tem a “obrigação” de preferir pessoas gordas.

Publicação de Giovanna Leão (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



LEIA TAMBÉM | BBB 23: Giovanna joga League Of Legends, é fã de Jão e curte moda

Já dentro da Casa de Vidro, Giovanna Leão comentou sobre essas publicações antigas e especulou que elas viralizassem após a visibilidade do BBB 23. No entanto, a empresária conta que não se importa de ser “cancelada” nas redes sociais.



Giovanna se explicando de novo na casa de vidro sobre os tweets racistas, dizendo que não apagou porque não tem medo de cancelamento. #BBB23

pic.twitter.com/pTqo1j3FgW — CHOQUEI (@choquei) January 10, 2023

