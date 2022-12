BBB 23: Lista de famosos cotados para o grupo camarote

Com a aproximação da 23ª edição do Big Brother Brasil, as especulações sobre os famosos que farão parte do grupo “camarote” do reality show tomam conta da internet. O colunista Léo Dias divulgou cinco nomes supostamente confirmados no programa, entre eles, cantores, atriz e influenciadoras digitais.

Confira a lista:

Vitão

Victor Carvalho Ferreira, 23 anos, mais conhecido como Vitão artisticamente, é um cantor, e compositor de pop e rap brasileiro. Segundo o colunista, ele já estaria com o contrato “praticamente assinado”.

Bruna Griphão

Bruna Grigoriadis Orphao, 23 anos, é uma atriz brasileira conhecida principalmente por sua atuação em novelas da TV Globo, como “Avenida Brasil”, “Orgulho e Paixão”, “Malhação”, “Haja Coração” e filmes como "Confissões de Adolescente” e “É Fada”. De acordo com Léo Dias, a jovem está com o contrato bem desenvolvido.

Mariely Santos

Mariely Santos faz parte da dupla “Gêmeas Lacração”, que acompanha a cantora MC Loma, conhecida pelos hits “Envolvimento”, “Paralisa”, “Malévola” e “Treme Treme”.

Laura Brito

Laura Brito, 28 anos, é uma influenciadora digital de moda e beleza que já acumula mais de 5,5 milhões de seguidores no Instagram.

Vivi Wanderley

Vivi Wanderley, 21 anos, é uma influenciadora e tiktoker de moda e beleza com mais de 14,5 milhões de seguidores no Instagram. Esta semana a jovem lançou o clipe “Playground”, que já passa de um milhão de visualizações.

