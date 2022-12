Silvero Pereira no BBB 23? Ator espera decisão da Globo, diz portal

O ator estaria com "tudo pronto" esperando a emissora "bater o martelo" sobre sua participação no reality, segundo Portal

O ator cearense Silvero Pereira, 40 anos, estaria esperando apenas uma decisão final da TV Globo para participar do Big Brother Brasil 23. Segundo o portal Extra Globo, o “martelo será batido” no começo de 2023, dias antes da estreia do programa.

Fã do programa, Silvero foi um dos famosos mais ativo nas redes sociais durante as últimas edições do reality show, produzindo memes sobre os participantes para o quadro “O Brasil Tá Vendo”.

O ator tem 15 anos de carreira no teatro e no cinema. Vencedor dos prêmios “Grande Otelo”, “Prêmio Guarani”, e “Prêmio Extra” e “Melhores do Ano” da TV Globo, ele participou recentemente de produções premiadas como a novela “Pantanal”, o filme “Bacurau” e a novela “A Força do Querer”.

Silvero Pereira no Ceará

Graduado em Artes Cênicas no Instituto Federal do Ceará, Silvero começou sua carreira nos palcos cearenses de teatro. Com o sucesso em pesquisa artística sobre a arte travesti, o ator fundou, há 14 anos, o coletivo artístico As Travestidas composto por atores e atrizes transexuais e travestis e artistas transformistas de Fortaleza.

Com o propósito de romper estereótipos caricaturais do universo trans, o grupo participou de diversos festivais culturais no Ceará, como o Festival Fecta. Este mês, dezembro, o ator será homenageado com o troféu Elke Maravilha na 16ª edição do Festival For Rainbow, que acontece no espaço do Cinema Dragão do Mar entre os dias 14 e 21 de dezembro.



