Rodrigo Mussi: saiba mais sobre o estado de saúde do ex-BBB

Os boletins médicos do gerente comercial indicam que ele está se recuperando rápido do acidente. Rodrigo participou do Big Brother Brasil 2022

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro no dia 31 de março, já está em fase de recuperação, realizando sessões de fisioterapia robótica, um tratamento avançado que, no caso dele, será custeado em sua totalidade pelo SUS, por meio da Rede Lucy Montoro, em São Paulo.

Mussi, que participou do BBB 22 e foi o segundo eliminado, foi arremessado para fora do carro no qual realizava uma corrida de aplicativo, ao retornar de um jogo do Corinthians. Agora, após cirurgias na perna direita e na cabeça, já está fora de perigo e continua o tratamento; Rodrigo iniciou a terapia ocupacional e a fisioterapia, e, de acordo com os familiares, está superando metas e impressionando os médicos.

Superando limites

"Hoje, o Rod se superou na fisioterapia. Fez mais do que pediram, o que gerou muito ânimo na equipe do instituto. Um baita avanço. Também fez fono e terapia ocupacional. O seu dia foi mais animado e está bastante focado. Bora!", disse Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, em postagem nos stories.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto BBB 22: Pedro Scooby pede para Paulo André ser seu padrinho de casamento

BBB 22: Douglas Silva reflete sobre trajetória no reality e futuro

Dia 101: especial do BBB reúne participantes e reacende discórdias

Arthur Aguiar desabafa sobre rejeição de ex-BBBs: "Falta respeito"

A fisioterapia robótica é utilizada para simular os movimentos nos membros superiores e inferiores, e é considerada uma opção melhor do que a fisioterapia comum por ser mais eficiente. Mas esse tratamento não está disponível em ampla escala: de acordo com cálculos feitos pelos dirigentes da única empresa no Brasil a construir robôs destinados à reabilitação, a Vivax, o tratamento custaria cerca de R$60 mil por ano na rede particular.

Terapia inovadora

Uma das modalidades de terapia que Rodrigo utiliza é a “gameterapia”, na qual o paciente é colocado dentro de um jogo virtual, e assim consegue estimular os membros superiores, reaprendendo as habilidades motoras. Agora, Rodrigo inicia o longo processo de recuperação, com o apoio da família e dos fãs.

“O Rodrigo tá morrendo de saudades de estar aqui com vocês. Hoje, fez mais do que a meta na fisioterapia, deixou todo mundo feliz e está se esforçando muito para se recuperar 100% logo! Ele tá doido pra voltar a trabalhar também, tá focado demais! É isso aí Rod! Continua assim!", conclui o irmão, que posta os boletins médicos de Rodrigo em sua conta no Instagram.



Com informações do portal Splash UOL

Tags