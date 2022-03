BBB 22: Tadeu cobra Douglas em 'Jogo da Discórdia': "Vamos jogar sério"

Na proposta do jogo, os brothers deveriam montar uma classificação pessoal em relação aos outros participantes a partir de adjetivos disponibilizados pelo programa

Em nova edição do “Jogo da Discórdia” no Big Brother Brasil 22, o ator Douglas Silva (também conhecido como DG) foi cobrado por Tadeu Schmidt a “jogar mais sério” após tentar despistar algumas perguntas realizadas pelo apresentador ao longo da dinâmica realizada na última segunda-feira, 21.

Na proposta do jogo, os brothers deveriam montar uma classificação pessoal em relação aos outros participantes a partir de adjetivos disponibilizados pelo programa. Ao fazer o seu ranking de “influenciáveis”, Douglas colocou em seu top 5 Laís - sendo ela, em sua opinião, “a mais influenciável” -, Eli, Eslovênia, Linna e Lucas.

Ao ser questionado por Tadeu se gostaria de justificar a escolha de Laís na primeira posição, DG respondeu que o motivo foi por “eliminação”, em que ela foi a participante “que sobrou”. Assim, o apresentador perguntou: “Comparando com os outros, ela é a mais influenciável, é isso?”. Douglas, então, afirmou brincando: “Tá bom, Tadeu, o que você quer de mim? Já foi”.

No ranking do DG, a pessoa mais influenciável é a Lais e o menos influenciável é o Scooby #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/w3lnuUamBZ — Multishow (@multishow) March 22, 2022

A resposta, porém, não agradou Schmidt, que replicou: “Vamos lá, DG, você sabe que o jogo é esse”. O brother, por sua vez, seguiu insistindo que já havia falado sobre seu posicionamento. Entretanto, Tadeu continuou desejando explicações mais convincentes: “Você tem certeza que não quer falar mais nada? Todo mundo gosta de ver quem está aí falando alguma coisa”.

Ainda em tom de brincadeira, o ator disse: “Eu não tenho mais nada para falar. Você está exigindo tanto de mim. Sou um pobre menino”. Com isso, Tadeu cobrou seriedade do brother no programa: “Não, DG, vamos voltar aqui. Vamos jogar sério. Por que você acha que a Laís é a pessoa mais influenciável de todos que estão na casa?”.

Nesse momento, Douglas disse que Tadeu não havia feito o mesmo questionamento para Eliezer quando ele montou seu ranking pessoal, mas que ia responder. “Acho que dentro do jogo, como já tínhamos conversado em vários momentos e nas últimas conversas que tivemos, decretamos uma paz que iria se perpetuar até um certo ponto. Eu acho que nesse ponto de ela ter me puxado (para o paredão) provavelmente ela foi influenciada pelo Eli, pela galera, pelo grupo”, explicou.

Ao terminar sua fala, o brother disse: “Conseguiu entender, Tadeu?”. O apresentador, por sua vez, respondeu: “Está vendo, DG? Foi muito mais bacana você falar assim. Todo mundo ficou mais feliz”. Como forma de reação ao depoimento de Douglas, Tadeu pediu que Eli explicasse os motivos pelos quais nomeou o ator como o “mais desagradável” do jogo.

No Twitter, internautas se dividiram quanto à reação de Douglas aos questionamentos de Tadeu. Enquanto uns afirmaram que seu modo de agir diante das insistências do apresentador foi “desrespeitoso”, outros alegaram que Schmidt deveria ter perguntado também a outros participantes.

Agora o que também me incomoda muito é o desrespeito do Douglas com o Tadeu. Achei ele bem sem educaçãoe soberbo! #BBB22 — Maria BBB (@netbrasill) March 22, 2022

Ou o Tadeu pergunta as coisas pra todo mundo ou não pergunta pra ninguém. DG não foi arrogante com ele, só mencionou um fato e no fim respondeu. Mas o povo adora pintar o Douglas como grosso, arrogante e mal-educado... nem vou mencionar o que é isso. #BBB22 https://t.co/QaeBdyoH82 — krou (@caroldiascrf) March 22, 2022

o povo criticando o Douglas por causa do Tadeu, so que houve dois pesos ai, do Eliezer atacou o DG para prejudicar na votação, e o tadeu nada fez#BBB22 — Vrofp (@vrofp) March 22, 2022 Nossa que ridículo o DG enfrentando o Tadeu assim ao vivo #BBB22 — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 22, 2022

