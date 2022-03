Luísa Sonza e Pabllo Vittar estreiam em reality "Queen Stars Brasil"

O Queen Stars Brasil estreia com Luísa Sonza e Pabllo Vittar como apresentadoras. O novo reality da HBO Max será lançado no dia 24 de março na plataforma de streaming e toda segunda-feira, às 20 horas, a partir do dia 4 de abril na TNT. A dupla estará na frente de uma competição acirrada, na qual 20 drag queens mostram seus talentos em busca do pódio pop. O reality irá colocar as concorrentes em desafios para provarem seu potencial em diferentes campos artísticos, como dança, canto e performance.

Além de Luísa e Pabllo, a equipe do programa é formada por 3 jurados e 4 mentores. Os jurados são Tiago Abravanel, Vanessa da Mata e Diego Timbó, já os mentores são Blacy Gulfier (voz), Bruno Barbosa (dança), Michelly X (visagismo) e Flávio Verne (diretor artístico).

Após apresentações coletivas e individuais, as participantes que menos se destacarem serão eliminadas ao longo dos oito episódios totais. Na grande final, três drag queens serão coroadas como as rainhas do pop. Em entrevista ao jornal O POVO, Pabllo e Luísa se mostraram super animadas por ocuparem a posição de apresentadoras. “Eu, como criança gay, sempre me vi apresentando programa, usando microfone, eu gosto muito e uso bastante para me comunicar com meus fãs”, comenta Pabllo em entrevista ao O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luísa Sonza não deixa de pontuar sobre sua alegria em dividir essa tarefa com uma artista e amiga. “É muito especial apresentar ao lado da Pabllo, porque a gente acaba se divertindo muito mais. Eu não sinto nenhuma pressão, é algo totalmente natural”.

“A gente espera uma repercussão que faça as pessoas se questionarem e abrirem a cabeça. Queremos essa proposta de enfrentamento mesmo, e ter toda essa oportunidade, com Luísa ao meu lado, só me fez acreditar num futuro melhor para os artistas”, comenta Pabllo. As apresentadoras também aproveitaram para reforçar a importância do reality no Brasil. “A gente que é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, precisa de uma mudança”, afirma Pabllo.

Sobre o assunto Pixar mantém beijo lésbico em "Lightyear" após protestos, afirma site

Ludmilla volta aos tempos de MC Beyoncé para celebrar 10 anos de carreira

Duo eletrônico NoPorn faz show em Fortaleza em abril

Urias apresenta show intimista em julho em Fortaleza

Após especulações dos internautas sobre a semelhança entre o Queen Stars Brasil e o RuPaul’s Drag Race, reality show estadunidense disponível na Netflix, as artistas aproveitaram para negar qualquer semelhança entre os programas. “Totalmente diferente, as avaliações são bem distintas. Nada do que vocês viram, de reality de drag, tem a ver com o Queen Stars, já começando por ele ser brasileiro”, relata Luísa.

A Pabllo acrescenta que o programa terá meninas de todos os estados do Brasil que cantam diversos gêneros musicais. “Quando pensamos em drag, só pensamos em pop. Mas, no Queen Stars, vamos mostrar que drag pode ocupar todos os gêneros e espaços”, afirma a cantora. O programa, desde sua ideia inicial, desejava trazer diferentes talentos e modalidades para o público. Não se restringindo ao canto, o reality procura proporcionar aos telespectadores o conhecimento sobre a cultura pop que é o artista, a performance, a dança, etc.

“Lá elas tiveram coach de academia, onde elas aprenderam a dançar, e não só isso, demos uma curadoria a elas para que pudessem aprender sobre looks e se sentissem à vontade para entregarem o show delas e serem pautadas em cima disso”, comentam Pabllo e Luísa.

Questionadas sobre a identidade do programa e a singularidade dele, as meninas aproveitaram para reforçar que o público irá se encantar. Haverá uma pluralidade de talentos e apresentadoras super felizes em fazer parte disso. Luísa e Pabllo garantem muita emoção, diversão e leveza no novo reality original da HBO Max.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags