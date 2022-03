Enquete Paredão BBB 22: Douglas, Eliezer ou Laís? Quem deve ser eliminado?

Nona eliminação do reality show da TV Globo acontece na próxima terça-feira, 22 de março (22/03), com Douglas, Eliezer e Laís no paredão; vote em quem você acha que deve deixar o BBB 22

Douglas, Eliezer e Laís estão no nono paredão do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) e disputam permanência na casa mais vigiada do País. A formação de paredão aconteceu na noite desse domingo, 20 de março (20/03). A berlinda do programa da TV Globo de hoje foi impactada por dinâmica de ex-BBBs e por contragolpe do indicado do Líder.

Paredão BBB 22: como foi a votação

Anjo: Lucas imunizou Eslovênia;



Lucas imunizou Eslovênia; Líder: Arthur indicou Laís;



Arthur indicou Laís; Contragolpe: Laís puxou Douglas;

Laís puxou Douglas; Dinâmica com ex-BBBs: Gustavo foi indicado pelos eliminados

Gustavo foi indicado pelos eliminados Mais votado da casa: Eliezer

Votos da casa (confessionário)



Eliezer votou em Paulo André;

Jessilane votou em Eliezer;

Laís votou em Pedro Scooby;

Lina votou em Paulo André;

Paulo André votou em Eliezer;

Pedro Scooby votou em Eliezer.

Votos da casa (abertos)

Douglas votou em Eliezer;

Eslovênia votou em Paulo André;

Gustavo votou em Eliezer;

Lucas votou em Eliezer;

Natália votou em Paulo André.

Com seis indicações (três no confessionário e três abertas), Eliezer foi o mais votado da casa para ir ao paredão.

BBB 22: como foi formado o paredão de domingo, 20/03

No paredão deste domingo, 20 de março (20/03) foram indicadas quatro pessoas: uma pelo líder Arthur; uma contragolpeada pelo indicado do Líder; Gustavo pela dinâmica com eliminados e duas pelas casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Como a pessoa indicada do líder não participa da prova Bate-Volta, Laís foi direto para o paredão da semana. Com isso, a prova bate-volta foi disputada entre Douglas, Eliezer e Gustavo.

Na prova bate-volta, Gustavo venceu e saiu da berlinda. Com isso, o nono paredão do BBB 22 ficou entre Douglas, Eliezer e Laís.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Arthur

Arthur Anjo da semana: Lucas



Lucas Monstro da semana: Eliezer e Gustavo



Eliezer e Gustavo Paredão da semana: Douglas, Eliezer e Laís



