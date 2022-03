Enquete Paredão BBB 22: parcial elimina Laís e salva Eliezer e Douglas

Resultado parcial de enquete O POVO de hoje (21/03) aponta que Laís deve ser eliminada no nono Paredão do BBB 22, enquanto Eliezer e Douglas se salvam e seguem no jogo

A médica dermatologista Laís Caldas pode se tornar a nona eliminada do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), de acordo com resultado parcial da enquete O POVO de hoje, segunda-feira, 21 de março (21/03). A sister aparece liderando as intenções de votos com 84%, contra 9% de Douglas e 7% de Eliezer. O resultado oficial da eliminação será anunciado nesta terça, 22.



A formação de paredão ocorreu na noite desse domingo, 20. A berlinda do programa da TV Globo foi repleta de indicações direta ao paredão. Os eliminados da edição fizeram uma participação especial no programa, e indicaram Gustavo ao Paredão. Arthur Aguiar, o líder da semana indicou Laís, que de contragolpe puxou Douglas. Eliezer, por sua vez, foi o mais votado pela casa.

Sendo assim, o nono Paredão ficou formado da seguinte forma: Laís, Gustavo, Douglas e Eliezer. No entanto, devido a prova bate e volta, Gustavo se livrou da berlinda. Por fim, o trio Laís, Douglas e Eliezer terão de enfrentar a votação do pública para permanecer no jogo.

Paredão BBB 22: como foi a votação

Anjo: Lucas imunizou Eslovênia;



Lucas imunizou Eslovênia; Líder: Arthur indicou Laís;



Arthur indicou Laís; Contragolpe: Laís puxou Douglas;

Laís puxou Douglas; Mais votado da casa: Eliezer.

Votos da casa

Eslovênia votou em Paulo André;



Laís votou em Pedro Scooby;

Eliezer votou em Paulo André;

Natália votou em Paulo André;

Jessilane votou em Eliezer;

Lina votou em Paulo André;

Paulo André vota em Eliezer;

Douglas votou em Eliezer;

Pedro Scooby votou em Eliezer;

Arthur votou em Laís;

Gustavo votou em Eliezer.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar Anjo da semana: Lucas



Lucas Monstro da semana: Gustavo e Eliezer



Gustavo e Eliezer Paredão da semana: Laís, Eliezer e Douglas



