BBB 22: após puxão de orelha, Paulo André se desculpa com Tadeu Schmidt

Após repercussão por reação ao ser desclassificado da prova do anjo, Paulo André aproveitou o raio-x deste domingo, 20, para pedir desculpas à produção do Big Brother Brasil. A prova consistia em procurar cinco cards relacionados à Avon. A dinâmica repercutiu nas redes sociais após o brother encontrar os cards necessários para classificação na dinâmica, mas, ao apertar o botão, acabar derrubando um deles do totem, ocasionando a desclassificação. O atleta, que chegou a reclamar com a produção, voltou atrás e se desculpou com o programa.

"Uma coisa que eu vou falar aqui que nem é para o público, é para a direção do programa, para todo mundo envolvido e também para o Tadeu. Ele falou comigo ontem sobre a prova. A minha reação não foi sobre as regras. Estava bolado comigo mesmo", afirmou no raio-x.

O atleta seguiu com as explicações: "Quando saí (da prova), eu soltei um palavrão. Peço desculpas. Não foi diretamente à direção, às regras. Eu sou um cara que entender de regras. Fiquei chateado, no momento, comigo mesmo", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto BBB 22: Lucas Bissoli vence a prova do anjo e castiga Eli e Gustavo

BBB 22: Arthur trapaceou na prova do anjo? Eli levanta suspeita

Domingão: Vyni reencontra avó e recebe elogios: "Trajetória linda"

No entanto, apesar da desclassificação, a reviravolta foi insuficiente para garantir os desejos do quarto Lollipop, adversários de Paulo, de garantir a imunidade para o grupo e, mais ainda, colocar Arthur e os outros meninos como monstros. O objetivo era retirá-los do VIP, já que o monstro leva automaticamente à xepa.

O estudante Lucas Bissoli venceu a prova do anjo deste sábado, 19, em uma final disputada com o surfista Pedro Scooby no reality Big Brother Brasil. A prova começou às 13 horas de hoje e teve três fases competidas em duplas. Linn da Quebrada, Jessilane e Eliezer Netto não foram sorteados para disputar e ficaram de fora da competição pelo colar do anjo.

Como anjo, Lucas castigou Eliezer e Gustavo Marsengo para serem os monstros da vez. Vale lembrar que o advogado já está indicado ao paredão da semana por uma dinâmica com os eliminados da edição.

Tags