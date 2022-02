Participante da Casa de Vidro trabalha em prefeitura e não foi exonerada

Larissa, que pode entrar no BBB 22 no próximo domingo, ocupa cargo comissionado na prefeitura de Limoeiro (PE)

Apresentada como possível nova participante do Big Brother Brasil 22 a partir da dinâmica da Casa de Vidro, a influencer pernambucana Larissa Tomásia ocupa um cargo comissionado na Prefeitura de Limoeiro, município de Pernambuco. A nomeação ocorreu, conforme o jornal Extra, em setembro de 2021. A potencial sister é coordenadora de promoção ao turismo e lazer na cidade. Mesmo pré-confinada, ela não foi exonerada.

Ainda de acordo com a publicação, dados do portal da transparência do município indicam que Larissa recebeu o salário de janeiro normalmente, no valor de R$ 2080.

A Casa de Vidro do BBB 22 foi anunciada nesta semana como mais uma dinâmica para mexer com os ânimos do jogo, avaliado como morno por parte do público. Nesta sexta, 11, Larissa e o bacharel em direito Gustavo serão apresentados aos participantes e irão morar numa estrutura montada na academia.

O público deverá votar até o domingo, 13, se quer ou não que a dupla seja adicionada oficialmente ao BBB 22. Caso positivo, os dois saem da Casa de Vidro na noite do domingo e, na formação do paredão, estarão imunes e terão voto com peso duplo.

