BBB 22: Linn acredita que Vyni gosta de Eliezer e conversa com cearense

Vyni e Eliezer se tornaram grandes amigos no Big Brother Brasil. No entanto, tanto dentro como fora da casa, algumas pessoas têm questionado se o cearense não teria outros sentimentos pelo publicitário, devido sua postura em relação ao amigo. Linn da Quebrada resolveu falar sobre o assunto com alguns brothers e em seguida também falou com Vyni.

Durante a festa da líder Jade nesta quarta, 9 de fevereiro, Eliezer e Natália trocaram beijos. Vyni presenciou a cena e alertou o publicitário de que Maria poderia ficar chateada, já que os dois haviam ficado nas últimas festas. No entanto, Maria afirmou que não tinha problema nenhum. Logo, outras pessoas da casa souberam da situação e Lina reparou que o cearense parecia incomodado com o beijo do amigo.

"Eu acho que o Vyni gosta do Eli. Acho que machuca ele, por isso que fiquei triste", declarou a cantora em conversa com Brunna e Maria que concordaram com ela. "Eu já me vi muito nessa situação do Vyni", disse Lina emocionada. "Eu já me apaixonei por uma menina hétero também", contou Maria.

A Lina conversando sobre o que sentiu em relação ao Vyni. Ela disse que chorou porque muitas vezes já esteve no mesmo lugar que o Vyni parece estar nesse momento.



Essa é uma discussão bem profunda sobre travestis e solidão. Homens gays e solidão. pic.twitter.com/dqgETfdWvb — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) February 10, 2022

Após conversar com as meninas, ela decidiu abordar o assunto com Vyni. "Você precisa olhar mais pra si. A gente precisa, não por cuidado, pra ter menos cuidado inclusive", disse. "Eu acho que me acostumei a cuidar de todo mundo", pontuou o cearense. "Eu também por muito tempo. E daí nessas eu esqueci do que eu gostava, esqueci de ser cuidada", disse Lina.

"Tem coisa que machuca a gente e a gente nem sabe o porquê. A gente gosta das pessoas e não consegue dizer os limites. É difícil colocar um limite até aonde vai uma coisa, aonde passa essa coisa pra virar outra. E nessa a gente vai achando que não tá se machucando e as vezes dói, não machuca, mas dói um pouquinho. A gente quer ser gostada um pouquinho também", ressaltou. Vyni concordou. "Ainda bem que a gente tem a gente", pontuou o cearense.

e a linn ja catou que o vyni sente algo a mais pelo eli, acho q ele entendeu o que ela falou #BBB22 pic.twitter.com/kVXS6Yseqt — fernanda tropicana (@artsyeux) February 10, 2022

