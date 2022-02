Eslovênia quebra câmera do BBB 22 e participantes perdem estalecas

O preço do equipamento não foi divulgado pela produção, mas especialistas apontam que câmeras do reality podem custar entre R$ 11 mil a R$ 320 mil

O Big Boss chamou os participantes do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) neste sábado, 5, para anunciar que toda a casa perdeu estalecas por causa de Eslovênia. A participante quebrou uma das câmeras durante a festa na madrugada. Equipamento pode chegar a custar entre R$ 11 mil a R$ 320 mil.



Veja comunicado do Big Boss:

"Atenção. Como todos vocês já sabem, é proibido mexer nas plantas e equipamentos. Nessa noite, dona Eslovênia quebrou uma das câmeras na festa diante de todos vocês. Além do mau uso frequente do microfone, descumpriu as orientações. E tem mais, os avisos de orientação devem ser obedecidos imediatamente sem corpo mole. Dona Eslovênia perde duzentas estalecas e toda a casa perde cem cada um. Acabou a brincadeira! Jogo que segue. Sem comentários".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eslovênia pediu desculpas, e o caso repercutiu nas redes sociais.

Sobre o assunto BBB 22 terá dois novos participantes e casa de vidro dentro da residência

Prova do Anjo do BBB 22: Barbara vence; Douglas, Scooby e Arthur no Monstro

O colunista Leo Dias fez o cálculo do equipamento após ouvir especialistas: cerca de 60 mil dólares (quase R$ 320 mil) se for um modelo 360 graus Nokia OZO, que grava 4K ou 8K.

Um dos especialistas ouvidos por Leo disse que o aparato da emissora foi substituído há menos de dois anos pela Sony, com equipamentos custando pelo menos R$ 200 mil.

Já a BlackMagic, outro modelo utilizado pela produção do reality, varia entre R$ 11 mil a R$ 55 mil.

Tags