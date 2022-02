Eliezer gastou R$ 14 mil em harmonização facial: "ia entrar pior ainda"

Nesta quarta-feira, 9, Eliezer comentou com os outros participantes do Big Brother Brasil 2022 sobre sua harmonização facial

Eliezer, um dos participantes do grupo “Pipoca” do Big Brother Brasil 2022, revelou quanto gastou em sua harmonização facial. Em conversa com outras pessoas nesta quarta-feira, 9, disse: “custa mil reais cada ml do líquido. Na minha cara, tem 13 ou 14 ml. Eu ia entrar pior ainda”.

Ele explicou que fez o procedimento por causa de sua mordida cruzada. “O queixo eu sempre tive para frente por conta da minha mordida cruzada, mas sempre achei meu rosto muito fino, principalmente em foto. Evitava até fazer selfie por causa disso, porque tirava foto de baixo para cima”.

A decisão veio depois que acompanhou o procedimento de Alok. “Desde que o Alok fez, fiquei com vontade. Quando saí de lá, achei bonito. Esse troço faz milagre”, contou. Durante a conversa, Tiago brincou ao questionar: “e ficou assim?”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, “aparelho odontológico invisível não tem força suficiente para consertar, porque ele é mais sensível, teria que ser aquele que dilata a cara inteira. Já tentei fazer aquela cirurgia que raspa e encaixa. Mas é muito agressiva para o grau do meu rosto".



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB 22: que horas começa hoje, 09/02, horário e dinâmica

Maíra Cardi ameaça processar Jade Picon em live com irmão da influenciadora

Naiara Azevedo critica brothers após sair do BBB 22: "Donos da verdade"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags