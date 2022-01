Linn da Quebrada revela relação difícil com Arthur antes do BBB 22

Com o grupo "Camarote" do Big Brother Brasil, é comum que alguns participantes já tenham se conhecido fora da casa mais vigiada do País. É o caso de Linn da Quebrada e Arthur Aguiar. Ambos integram o elenco do BBB 22 e já trabalharam juntos no meio artístico, mas Lina revelou que não tinham uma boa relação.

Em 2019, Linn e Arthur atuaram juntos na série "Segunda Chamada", da TV Globo, interpretando o casal Natasha e Evandro. Assim como a artista, a personagem de Linn era travesti e o personagem de Arthur Aguiar relutava em assumir o romance com ela.



Sobre o assunto BBB 22: após choro e quase desistência de Natália, Linn e Naiara têm embate

BBB 22: Arthur tem "desvio de caráter" e Tiago é "bananão", diz Rodrigo

BBB 22: Entenda por que os participantes do reality estão usando relógios

BBB 22: Tiago Abravanel é o segundo líder da semana

BBB 22: Luciano testa positivo para Covid-19 e é barrado de programa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante uma conversa com Rodrigo, dentro do reality, Linn relembrou o contato que os dois tiveram anteriormente. "Eu tive uma relação mais difícil anteriormente [com ele], e daí aqui a gente acabou se aproximando", afirmou, sem entrar em detalhes.

Após Tiago Abravanel assumir a liderança da semana, ele escolheu Linn e Arthur para integrarem o VIP da casa. Por conta disso, os participantes devem se aproximar ainda mais durante a semana. Também estão no VIP Jade Picon, Pedro Scooby e Douglas Silva.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags